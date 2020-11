Szekeres/Tanner: „Gemeinsam schaffen wir die Massentestungen!“

Wien (OTS) - In einem Telefonat sprachen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres über die Herausforderungen der Massentestungen. Beide sprachen sich dafür aus, dass der Schlüssel zum Erfolg die Zusammenarbeit ist.



Thomas Szekeres, Präsident der Österreichischen Ärztekammer, betont: „Testen ist prinzipiell sinnvoll. Schließlich können auch symptomlose Menschen ansteckend sein – die Antigen-Schnelltests können hier dazu beitragen, das Umfeld dieser Personen zu schützen. Wenn man durch die Massentests infektiöse Menschen identifizieren kann, ist das angesichts der aktuell hohen Fallzahlen eine gute Maßnahme, die wir gerne unterstützen. Diese logistische Herausforderung wird großen Zusammenhalt fordern, damit wir sie meistern können. Ich bin überzeugt, dass man das gemeinsam schafft, wenn alle zusammenarbeiten und ich bin sehr froh, dass das Bundesheer hier seine erwiesene Expertise und seine Professionalität in logistischen Fragen maßgeblich einbringen wird.“



Verteidigungsministerin Tanner: „Die Massentestungen sind ein sinnvolles Werkzeug, um dem dritten Lockdown entgegenzuwirken. Wichtig wird sein, dass so viele Menschen, wie möglich an diesen Testungen teilnehmen und der Schlüssel zum Erfolg ist die Zusammenarbeit der Ministerien, des Bundesheeres, der Länder, der Kommunen und auch der Blaulichtorganisationen. Ich danke dem Präsidenten der Ärztekammer für unseren Austausch und bin sehr zuversichtlich, dass wir diese große Aufgabe erfolgreich meistern werden“.



Rückfragen & Kontakt:

Roman Markhart, BA LL.M.

Pressesprecher der Bundesministerin

Bundesministerium für Landesverteidigung

Kabinett der Bundesministerin

Mobil +43 664 622 1037

roman.markhart @ bmlv.gv.at

www.bundesheer.at



Mag. Sascha Bunda

Stv. Leiter Öffentlichkeitsarbeit

Österreichische Ärztekammer

Weihburggasse 10-12

1010 Wien

+43 1 51406 3341

Mobil: +43 676 840 475 341

s.bunda @ aerztekammer.at

www.aerztekammer.at