FPÖ – Belakowitsch: Massentests dienen nur der Kanzler-Show und sind Übung für Zwangsimpfungen

Was der Tiroler Landeshauptmann Platter dem Kanzler ausrichtet, ist bei Freiheitlichen verpönt

Wien (OTS) - „Die Massentests sind sinnlos, sie dienen nur der Kanzler-Show und sind nur der Testlauf für die Massenzwangsimpfungen, welche die Regierung vorbereitet. Die Massentests von ÖVP-Kanzler Kurz haben keine Aussagekraft, weil die Fehlerquote enorm ist. Und sie widersprechen der Teststrategie der Bundesregierung, wonach Personen ohne Symptome nicht einfach so getestet werden. Aber der Kanzler hat das im Alleingang entschieden“, kritisierte heute die freiheitliche Klubobmann-Stellvertreterin NAbg. Dagmar Belakowitsch in ihrer Rede im Nationalrat. So wie sie selbst habe auch der Tiroler Landeshauptmann Platter offenbar Bedenken, möglicherweise falsch positiv getestete Bürger über Weihnachte in Quarantäne zu stecken. „Wenn Platter das sagt, ist es in Ordnung. Aber wenn wir Freiheitliche die Unzulänglichkeiten des geplanten Massentests thematisieren, herrscht Empörung“, kritisierte Belakowitsch.

„Mit diesen Massentests wollen ÖVP und Grüne nur ausprobieren, wie viel sich die Österreicher gefallen lassen, und einen logistischen Probelauf für die Massenzwangsimpfungen starten. Denn selbstverständlich werden der Kanzler und seine Gefolgsleute die Österreicher in eine Impfung zwingen wollen. Entweder man lässt sich impfen oder man hat Repressalien und Einschränkungen zu erwarten – das ist die angebliche Freiwilligkeit, von der ÖVP und Grüne sprechen. Tatsächlich ist das Erpressung der Österreicher durch den eigenen Regierungschef – und sonst gar nichts“, sagte Belakowitsch.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at