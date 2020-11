AVISO: Vorstellung der #zamhoidn Kampagne der BSV und ÖH am 27.11.20 um 10:00 Uhr

Bundesschulsprecherin und ÖH-Vorsitzende stellen die “Hilfma” App im Zuge ihrer Kampagne #zamhoidn vor. Diese dient zur Unterstützung von Eltern und Schüler/innen durch Student/innen

Wien (OTS) - Die Corona-Krise ist unter anderem für Eltern mit Kindern und Jugendlichen in der Primarstufe und Sekundarstufe 1 besonders herausfordernd. Neben ihrem normalen Arbeitsalltag müssen sie auch ihr Kind betreuen und bei dessen Schulalltag helfen. Dies ist allerdings nicht allen Erziehungsberechtigten möglich, hier gilt es eine Entlastung zu schaffen. Deswegen haben sich BSV und ÖH kurzerhand zusammengeschlossen und sich die Kampagne #zamhoidn überlegt. In Zusammenarbeit mit dem IT-Startup Timebite kam die neue “Hilfma”-App heraus. Diese soll es Schülerinnen und Schülern ermöglichen, Hilfe bei Hausübungen oder beim Lernen durch Studentinnen und Studenten zu bekommen und Eltern bei der schulischen Betreuung entlasten.

Am Freitag wird diese von Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek, der ÖH-Vorsitzenden Sabine Hanger und Timebite-CEO Emir Selimovic den Medien präsentiert. Anschließend wird Zeit für Fragen sein.

Datum: 27. November 2020

Start: 10:00

Link zur Online Pressekonferenz: https://meet.oeh.ac.at/zamhoidn

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich willkommen!

Die Bundesschülervertretung (BSV) ist die gesetzlich gewählte Vertretung der österreichischen Schülerinnen und Schüler. Sie setzt sich aus den 27 Landesschulsprecherinnen und Landesschulsprechern und zwei Sprecherinnen und Sprecher der Zentrallehranstalten zusammen. Im Schuljahr 2020/21 stellt die Schülerunion 22 Mandate in der Bundesschülervertretung.

Rückfragen & Kontakt:

Anna Clio Radman

Pressesprecherin Schülerunion

anna.radman @ schuelerunion.at

+43 660 50 74 626