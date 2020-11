ZackZack: Das Massentest-Chaos

Sebastian Kurz: Propaganda statt Gesundheit

Wien (OTS) - Mit Massentests will Sebastian Kurz der Bevölkerung sichere Weihnachten „schenken“. Aber hinter den Kulissen herrscht Chaos. Am Sonntag waren die Massentests nicht mehr als ein großer Kanzler-Auftritt in der Pressestunde. Jetzt soll das Bundesheer mit einem Noteinsatz dem Kanzler aus der Test-Falle helfen. Aber im Heer befürchtet man, dass die Test-Infrastruktur zusammenbricht. Wie vor der zweiten Welle gibt es auch jetzt keinen gemeinsamen Plan. Alle improvisieren, aber niemand weiß, ob es gut geht, heißt es laut Insiderinfos aus dem Kanzleramt.

Lesen Sie hier unsere Story der Woche:

https://zackzack.at/2020/11/26/sebastian-kurz-propaganda-statt-gesundheit-das-massentest-chaos/







Rückfragen & Kontakt:

Benjamin Weiser, B.A. MA., Chefredakteur-Stv.: bw @ zackzack.at