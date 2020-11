FPÖ – Hauser zu Skiurlaub-Verbot: Italien soll zuerst vor der eigenen Türe kehren

Wien (OTS) - Die Pläne von Italiens Ministerpräsident Conte für ein europaweites Skiurlaubsverbot kritisierte heute FPÖ-Tourismussprecher Mag. Gerald Hauser. „Dank der in der EU erreichten Einigung über den Corona-Wiederaufbaufonds soll Italien 209 Milliarden Euro zur Förderung des Wirtschaftswachstums erhalten und dann fordert dessen Ministerpräsident ein europaweites Skiurlaubsverbot – also undankbarer und dreister geht es wohl nicht mehr. Wir alle finanzieren seit Jahren unseren südlichen Nachbarn, weil sich Italien wegen mangelnder Haushaltsdisziplin in einem in Wahrheit nicht mehr tragfähigen Ausmaß verschuldet hat. Italien soll zuerst vor der eigenen Türe kehren und seine zahlreiche Probleme in den Griff bekommen, bevor es Europa überflüssige Vorschläge erteilt“, so Hauser.

„Nachdem die italienische Regierung mit ihrem Vorstoß für ein Skiverbot im eigenen Land während der Weihnachtszeit bei ihren Präsidenten der norditalienischen Regionen auf massiven Widerstand gestoßen ist, will nun Italien ‚alle europäischen Skigebiete in eine Art Geiselhaft‘ nehmen – und das kann es wohl nicht sein“, betonte der FPÖ-Tourismussprecher.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at