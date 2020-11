Musikalischer Adventkalender aus Wien als tägliche Online-Video-Serie zum Einstimmen auf die Weihnachtszeit

Vienn[A]rtNetwork bringt vom 1.-24. Dezember täglich eine exklusive Überraschung zum Zuhören und Mitsingen – ab sofort online erhältlich

Wien (OTS) - Ab sofort präsentiert das Vienn[A]rtNetwork auf der Plattform www.viennaartnetwork.com seinen gestreamten, musikalischen Adventkalender von den schönsten gastronomischen Plätzen Wiens. Von 1. Dezember an öffnet sich Tag für Tag ein weiteres Fenster mit musikalischen Kostbarkeiten. Musikerinnen und Musiker aus Wien spielen und interpretieren besinnliche, fröhliche und traditionelle Weihnachtsmusik. Die Bandbreite reicht von Klassikern wie W. A. Mozart bis zu den schönsten Volksliedern, zusätzlich gibt es noch ein paar besondere Überraschungen. Zum Heiligen Abend sind 24 Musikvideos abspielbar, sie bleiben es bis zum Ende der Weihnachtsferien am 6. Jänner 2021. Um nur 12,90 Euro werden die schönsten Plätze Wiens zur persönlichen digitalen Bühne.

Hochkarätiger Musikgenuss aus Wiens gastronomischen Top-Locations

Aufgeführt und gedreht wurden die musikalischen Überraschungen in höchster Qualität mit Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien in vier Traditionscafés (Café Central, Café Frauenhuber, Café Museum, Café Landtmann), im Restaurant Ofenloch in der Innenstadt, beim Heurigen Wolff in Neustift, in Pichlmaiers zum Herkner in Hernals und vor Bitzinger‘s Würstelstand bei der Albertina. Die Künstlerinnen und Künstler, die mit besonders hohem Engagement bei der Sache sind, werden an den Online-Verkäufen beteiligt. Somit kann man mit ihrem Kauf des Adventkalenders direkt die Kultur dieser Stadt unterstützen.

Startprojekt für Vienn[A]rtNetwork von Dirigent Goetzel und Konzertveranstalter Hosek

Initiiert wurde das Projekt von zwei gebürtigen Wienern, dem Dirigenten Sascha Goetzel und dem Konzertveranstalter Peter Hosek. Sie erklären: „Holen Sie sich mit unserem Adventkalender vorweihnachtliche Stimmung ins Wohnzimmer– ob im Kreis der Familie, mit Freunden, virtuell oder persönlich. So schaffen wir eine weltweite Gemeinschaft der Freunde der Wiener Musik.“ Und die Initiatoren kennen – mit einem Augenzwinkern – ein weiteren Vorteil gegenüber den etablierten, mit Süßigkeiten gefüllten Adventkalendern: „Unser Adventkalender ist ein Hörgenuss, damit macht er froh und nicht dick!“

Der musikalische Adventkalender ist die erste Produktion der neuen Streaming-Plattform Vienn[A]rtNetwork, die ab 2021 weltweit Konzertangebote von den schönsten Plätzen Wiens per Videostream anbieten wird. Schwerpunktmäßig wird man sich an das musikbegeisterte Publikum aus Asien richten; auch das österreichische und deutsche Publikum wird mit musikalischen Schmankerln aus Wien versorgt.

