Theater im Online-Stream, Literatur im Videokanal

Landestheater und Europäische Literaturtage

St. Pölten (OTS/NLK) - Unter „#wirkommenwieder“ bleibt das Landestheater Niederösterreich in St. Pölten in der Zeit des Lockdown auch weiter mit seinem Publikum verbunden und bietet nach dem Stream von „Am Königsweg“ von Elfriede Jelinek in der Inszenierung von Nikolaus Habjan am vergangenen Wochenende ab morgen, Freitag, 27. November, 19.30 Uhr für insgesamt 48 Stunden frei verfügbar auf der Website www.landestheater.net Friedrich Hebbels „Die Nibelungen“ in der Regie von Mathias Spaan als Online-Stream.

Für die für ein Publikum ab 12 Jahren empfohlene Produktion, die am 22. Jänner in der Bühne im Hof in St. Pölten Premiere feierte, erhielt Mathias Spaan heuer den „Nestroy-Preis“ in der Kategorie „Bester Nachwuchs männlich“. Zu sehen ist die Inszenierung als Mitschnitt der Generalprobe von Johannes Hammel. Nähere Informationen beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/908080-600 und www.landestheater.net.

Als Abschluss der 12. „Europäischen Literaturtage“, die zur Gänze als Livestream aus dem Klangraum Krems Minoritenkirche über die Bühne gingen, wurde am Sonntag, 22. November, A. L. Kennedy mit dem Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln 2020 ausgezeichnet. Die schottische Autorin erhielt den vom Hauptverband des Österreichischen Buchhandels und vom Fachverband Buch- und Medienwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich mit 10.000 Euro dotierten Preis für ihren herausragenden Beitrag zu einem neuen und besseren Verständnis der unterschiedlichen Kulturen und Gesellschaften Europas.

Die Aufzeichnung der Veranstaltung inklusive Laudatio von Sonja Zekri, einem Gespräch der Autorin mit Rosie Goldsmith sowie A. L. Kennedys Gedicht „Letter to Europe on a Future Morning" steht am Videokanal der Europäischen Literaturtage www.youtube.com/c/LiteraturhausEuropa zur Verfügung. Nähere Informationen unter 01/5121535-25, Alexander Lippmann, und e-mail lippmann @ hvb.at bzw. 0664/60499322, Barbare Pluch, und e-mail Barbara.Pluch @ noe-festival.at.

