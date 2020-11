Lesofantenfest online bis in die Weihnachtsferien

Die Stadt Wien - Büchereien präsentieren Theater, Lesungen und Unterhaltung für 0-14 Jahre

Wien (OTS/RK) - Das Lesofantenfest 2.020 geht in die Verlängerung. Wegen des großen Zuspruchs wird die 35. Ausgabe des Festivals über den November hinaus bis Ende Dezember verlängert. Bis dahin findet sich das Programm weiter auf den Online-Kanälen der Büchereien wider: Auf YouTube www.youtube.com/buechereienwien und Instagram www.instagram.com/buechereien.wien sorgen KünstlerInnen für Unterhaltung mit Konzerten, Lesungen und sogar der ein oder anderen Theateraufführung. „Als wir unser Festival notgedrungen in unsere Internet-Kanäle übersiedeln mussten, haben wir zwar mit Zuspruch gerechnet, aber von den mittlerweile tausenden Aufrufen sind wir schon sehr positiv überrascht. In Übereinkunft mit den AutorInnen und KünstlerInnen werden wir das Angebot daher über den November hinaus bis Ende Dezember des Jahres verlängern“, so der Leiter der Stadt Wien - Büchereien, Christian Jahl.

Lesung von Kinder- und Jugendliteraturpreisträger Heinz Janisch

Zu weiteren Highlights des Festivals zählt eine Lesung von Heinz Janisch, eben erst ausgezeichnet mit dem Großen Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Dazu kommen Michael Roher, Elisabeth Steinkellner und Julie Völk. Innovative Workshops fördern zudem die Kreativität. Vier Künstler des Lo-ve-Fi-Kollektivs vermitteln die Grundlagen der DJ- und DJane-Kultur und der Bandleader Paul Buschnegg gibt Tipps zum Songtexte schreiben. Der vielfach ausgezeichnete Bilderbuchkünstler Michael Roher wird online durch eine Ausstellung seiner Illustrationen in der Hauptbücherei führen.

Zu den musikalischen Highlights zählen Wohnzimmerkonzerte von Matthäus Bär und die Band sowie Marko Simsa, und auch die aufwendige Produktion „Zheng He“, in der das Karin Schäfer Figurentheater mit Figuren, Musik und Trickfilmen das Leben eines berühmten chinesischen Entdeckers inszeniert. Zahlreiche Theatergruppen wie schallundrauchagency, Trittbrettl, Theatro Piccolo, Toihaus, und Theater GundBerg Karin Schäfer Figurentheater bringen Theateratmosphäre ins Wohnzimmer.

„Wir protestieren“

Die eigene Stimme zu finden und zu erheben, steht im Fokus des Programmschwerpunkts „Protest“ – und dafür gibt es wahrlich genug! Mit Protestliedern fordern Sun Sun Yap und Maren Rahmann das Recht auf die eigene Meinung. Gemeinsam mit dem Streetartkünstler PEKS gestaltet Irmgard Kramer eine spannende Painting-Lesung. Zu frechen Mitmachgedichten inspiriert Poetry-Slammer Markus Köhle.

Laufende Updates und Ankündigungen zum Programm Die Büchereien informieren über Programm und Updates auf ihrer Website, Instagram, Facebook und Twitter.

