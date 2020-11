Wölbitsch/Juraczka: Sima soll noch heute für Aufhebung der Kurzparkzonen in Wien sorgen

Bereits viel wertvolle Zeit verloren - Wienerinnen und Wiener müssen ihrer Arbeit sicher und unbelastet nachgehen können

Wien (OTS) - „Stadträtin Sima soll noch heute für eine Aufhebung der Kurzparkzonen sorgen. Statt neue SPÖ-Gürtelpool-Phantasien in Umlauf zu bringen, sollte die SPÖ dafür sorgen, dass die Wienerinnen und Wiener, die unsere Systeme am Laufen halten, sicher und ohne zusätzliche Belastung ihrer Arbeit nachgehen können“, so Klubobmann Markus Wölbitsch und Landtagspräsident Manfred Juraczka. Damit werde auch das Fahrgastaufkommen in den Wiener Linien reduziert und mögliche Ansteckungsfaktoren minimiert.

„Wir haben hier bereits viel wertvolle Zeit verloren. Sima sollte sich ein Beispiel an zahlreichen anderen Städten wie Salzburg, Eisenstadt, Klagenfurt, Wels und Wiener Neustadt nehmen und am besten noch heute tätig werden. Das Abkassieren während des COVID-Lockdowns muss beendet und die Kurzparkzonen schleunigst aufgehoben werden“, fordert der ÖVP-Klubobmann.​

