Wien (OTS/RK) - Die konstituierende Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt findet am Dienstag, 1. Dezember 2020 um 17 Uhr in der Sigmund Freud Privatuniversität Wien (2., Freudplatz 3, 1. OG, Hörsaal B) statt. Bitte um Beachtung, dass es sich diesmal um einen anderen Sitzungsort handelt, um die Corona-Schutzmaßnahmen einhalten zu können. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend. Im Sinne des Contact Tracing müssen vor Ort Name und Telefonnummer der Gäste aufgenommen werden.



Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 2. Bezirk, Tel.: 01/4000-02111 bzw. E-Mail: post@bv02.wien.gv.at (Schluss) bv/red

Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt

Datum: 01.12.2020, 17:00 Uhr

Ort: Sigmund Freud Privatuniversität Wien, 1. OG, Hörsaal B

Freudplatz 3, 1020 Wien, Österreich

