FPÖ – Hofer: Vizekanzler Kogler verhöhnt österreichische Buchhändler

Wien (OTS) - Fassungslos zeigt sich FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer über eine von Vizekanzler Werner Kogler stolz auf Twitter verkündete Botschaft: Kogler schreibt: „Und unsere Buchhändlerinnen und Buchhändler unterstützen wir im für Sie (sic!) so schmerzhaften Lockdowns noch einmal extra – sie bekommen 200.000 € für den Ausbau von Web-Shops und Kundenservice.“ Wie ein anderer Twitter-User ausrechnete, bedeutet diese Summe auf die 1.200 Buchhändler in Österreich verteilt eine „Hilfe“ in der Höhe von jeweils 167 Euro. „Diese „Jubelmeldung“ des Vizekanzler ist an Zynismus kaum zu überbieten. Der heimische Handel wird durch den nicht notwendigen zweiten Lockdown immer tiefer in die Krise geführt – und ein Ende dieser Spirale nach unten ist nicht in Sicht“, so Hofer.



Während Buchhändler also von der Regierung mit lächerlichen 200.000 Euro abgespeist werden, ist Schwarz-Grün bei Ausgaben zum eigenen Nutzen weniger sparsam. Norbert Hofer erinnert an die in dieser Woche bekannt gewordenen Ausschreibungen für „PR-Dienstleistungen“ und „Media-Agenturleistungen inklusive Mediaschaltungen“, für die in Summe für vier Jahre bis zu 210 Millionen Euro reserviert worden sind – und das, obwohl alle Kabinette ausreichend Mitarbeiter für PR und Marketing verfügen. „Um das eigene Marketing-Werk noch besser anzukurbeln, ist offenbar ausreichend Geld vorhanden. Für die 1.200 Buchhändler müssen da lächerliche 200.000 Euro reichen“, schüttelt Norbert Hofer den Kopf.

