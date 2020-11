OFFENER BRIEF | SWV-Simmering: Liebe Bundesregierung, bitte lasst die FriseurInnen nicht im Stich!

Friseurmeisterin Gülten Karagöz, Wiener Innungsmeister-Stv. und stv. Vorsitzende des SWV-Simmering, an Bundeskanzler und Vizekanzler sowie die Bundesminister für Gesundheit und Arbeit

Wien (OTS) -



Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Kurz!

Sehr geehrter Herr Vizekanzler Kogler!

Sehr geehrte Frau Arbeitsministerin Aschbacher!

Sehr geehrter Herr Gesundheitsminister Anschober!

Wir Friseurinnen und Friseure stehen mit dem Rücken zu Wand! Wir brauchen sofort Hilfe und Unterstützung, sonst endet unsere Branche mit Geschäftsschließungen und Konkursen. Bedroht sind 9.000 Unternehmen mit mehr als 20.000 Arbeitsplätzen.

Wie andere Handels- und Gewerbebetriebe haben wir die Schließung unserer Friseurgeschäfte beim ersten Lockdown mit dem größtmöglichen persönlichen und finanziellen Einsatz überstanden.

Leider mussten wir aufgrund der COVID-19-Notmaßnahmenverordnung unsere Betriebe zum 17. November 2020 abermals schließen. Unsere Branche kämpft durch die Absagen von Festen, Veranstaltungen, Hochzeiten und Bällen und nicht zuletzt durch die behördlich verordneten Schließungen mit dem Überleben.

Die Auszahlung der Weihnachtsgelder für unser MitarbeiterInnen steht kurz bevor, ein finanzieller Kraftakt, den viele Friseur-UnternehmerInnen nur schwer bewältigen können. Wir können uns die von uns hochgeschätzten MitarbeiterInnen nicht mehr leisten.

Durch die Schließung unserer Salons ist auch die Ausbildung unserer Lehrlinge unterbrochen. Jungen, lernwilligen und arbeitsbereiten Menschen wird die Chance einer fundierten und anerkannten Ausbildung genommen. Die fehlenden Ausbildungszeiten und -inhalte müssen in den Lehrbetrieben nachgeholt und in intensiver Form weitergeführt werden.

Insgesamt hat unsere Lockdown-Situation massive Auswirkungen auf die Arbeitslosenquote, wobei besonders Frauen stark betroffen sind. Ehrlichen, hart arbeitenden UnternehmerInnen wird die Geschäftsgrundlage entzogen und gleichzeitig steigt der Anteil an Schwarzarbeit in Österreich massiv an.

Für unsere gesamte Branche wäre daher ein frühestmögliches Aufsperren zu dem für den 7. Dezember 2020 geplanten Ende der aktuellen Covid-Maßnahmen überlebenswichtig! Wir haben bereits nach dem ersten Lockdown unter Beweis gestellt, dass unsere Salons mit Hygiene- und Abstandmaßnahmen sowohl unseren KundInnen als auch unseren MitarbeiterInnnen höchstmögliche Sicherheit gewährleisten.

Auch brauchen wir dringend Maßnahmen wie eine Absenkung der Mehrwertsteuer, Covid-19-Testungen und steuerliche Erleichterungen ebenso wie eine staatliche Förderung der gesamten Branche der FriseurInnen Österreichs.

Unsere Forderungen zur Rettung der österreichischen FriseurInnen:

schnellstmögliche Absenkung des MWSt-Satzes für Friseurdienstleistungen von 20 auf 10 Prozent

frühestmögliche Öffnung der Friseursalons nach dem voraussichtlichen Ende des aktuellen harten Lockdowns am 7. Dezember 2020

Gratis-Corona-Tests von FriseurmeisterInnen und MitarbeiterInnen (analog zur Gastronomie)

Senkung der Lohnnebenkosten in einer Branche, die zwischen 55% und 60% Lohnkosten zu tragen hat

sofortige Auszahlung der zweiten Tranche des Fixkostenzuschusses

staatliche Unterstützung der Friseurbranche, die von der Nationalbank an dritter Stelle der am meisten betroffenen Branchen gereiht wurde

Förderungen für Ausbildungsbetriebe zur Abgeltung der Mehraufwände bei der Lehrlingsausbildung aufgrund der durch die Betriebsschließungen fehlenden Zeiten

Stellvertretend für die Branche appelliere ich an Sie: Lassen Sie die Friseurinnen und Friseure in Österreich nicht im Stich und retten Sie unsere Branche vor dem völligen Ruin!

Mit freundlichen Grüßen

Gülten Karagöz

Rückfragen & Kontakt:

SWV Simmering

Mag. Berthold Heber

Simmeringer Hauptstraße 96a, 1110 Wien

M: 0676 / 527 15 90