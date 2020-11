Pensionistenverband fordert, dass Teilnahme an Massentest auch ohne Internet-Zugang und E-Mail-Adresse sichergestellt ist

Brief an Bundeskanzler, Verteidigungsministerin und Gesundheitsminister

Wien (OTS) - Der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) warnt in einem Schreiben an Bundeskanzler Kurz, Verteidigungsministerin Tanner und Gesundheitsminister Anschober davor, dass Menschen ohne Computer oder Smartphone von den Corona-Massentests ausgeschlossen sein könnten. PVÖ-Präsident Dr. Peter Kostelka fordert, dass die Test-Teilnahme jener Menschen, die über keinen Internetzugang und E-Mail-Adresse verfügen, sichergestellt ist.

Der Brief des Pensionistenverbandes Österreichs im Wortlaut:



Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Kurz!

Sehr geehrte Frau Verteidigungsministerin Tanner!

Sehr geehrter Herr Gesundheitsminister Anschober!

Corona hat gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung in Zeiten einer Pandemie ist, vor allem im Bereich der Kommunikation. Viele ältere Personen haben hier stark aufgeholt und sind mittlerweile ebenfalls „online.“

Dennoch gibt es Menschen in unserem Land, die - aus welchen Gründen auch immer - keinen Computer, kein Tablet, auch kein Smartphone haben.

Der Pensionistenverband Österreichs wendet sich daher an Sie und ersucht dringend und mit allem Nachdruck, Maßnahmen zu ergreifen, dass jene Menschen in Österreich, die über keinen Zugang zum Internet bzw. zu E-Mails verfügen, nicht faktisch von der geplanten Corona-Massentestung ausgeschlossen werden. Es muss sichergestellt werden, dass eine Teilnahme an Corona-Massentests auch ohne die zwingende Verwendung von digitalen Kommunikationsmitteln gewährleistet ist. Das ist eine wichtige und notwendige Maßnahme in einer Zeit, in der viele ältere Menschen bereits verunsichert sind, weil sie hörten und lasen, dass beispielsweise in Südtirol ein ‚Timeslot‘ via Internet für den Testtermin notwendig war‚ oder das Testergebnis per E-Mail bekanntgegeben wurde. Eine solche Vorgangsweise würde zwingend dazu führen, dass nicht alle Menschen erreicht werden können. Um das zu vermeiden, braucht es daher auch eine analoge Schiene der Kommunikation. Sorgen Sie bitte dafür, dass Menschen ohne E-Mail und Internet von den Testungen nicht diskriminiert bzw. ausgeschlossen werden.

Wir danken für Ihr Gehör und ersuchen Sie eindringlich, dass Sie das Anliegen des Pensionistenverbandes bei den gerade startenden Vorbereitungen der Massentests umsetzen.

Mit freundlichen Grüßen!

Dr. Peter Kostelka

Präsident





