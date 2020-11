Preise für innovative Lehre an der FHWien der WKW verliehen

Die prämierten Lehrveranstaltungen überzeugten in puncto Innovationsgrad, Kompetenzorientierung, Zusammenspiel zwischen Lehrinhalten, Methodik und Leistungsfeststellung.

Wien (OTS) - Mit der Verleihung des Preises für innovative Lehre würdigt die FHWien der WKW jedes Jahr herausragende Lehrveranstaltungen und unterstreicht so den hohen Stellenwert der Lehre an der auf Management und Kommunikation spezialisierten Fachhochschule. Am 25. November 2020 war es wieder soweit. Coronabedingt fand die Auszeichnung der Siegerprojekte diesmal online statt.



Hochwertige Lehre ist auch online möglich

Auf den Studienbetrieb an der FHWien der WKW wirkte sich die Corona-Krise ebenfalls massiv aus: Von einem Tag auf den nächsten mussten Mitte März alle Lehrveranstaltungen ins Internet verlegt werden. Im laufenden Wintersemester wurde es neuerlich nötig, den Studienbetrieb komplett auf Distance Learning umzustellen. „Gerade in dieser herausfordernden Situation ist es uns wichtig, innovative Leistungen in der Lehre zu würdigen und den Erfahrungsaustausch der Lehrenden untereinander zu fördern“, betont FH-Prof.in Dr.in Beate Huber, Vorsitzende des Kollegiums der Fachhochschule. „Die vielen Einreichungen haben gezeigt, dass es möglich ist, unterschiedlichste Lehrveranstaltungen auch online in höchster Qualität und zur Zufriedenheit der Studierenden durchzuführen. Der Lehrpreis würdigt auch den damit verbundenen, enormen Aufwand“, so Huber weiter.



Die Jury bewertete die Einreichungen anhand von fünf Kriterien



Eine siebenköpfige Expertenjury unter dem Vorsitz von FH-Prof. Dr. Dr. Sebastian Eschenbach, stellvertretender Vorsitzender des Kollegiums der FHWien der WKW, begutachtete die Einreichungen und bewertete sie anhand folgender Kriterien:

Innovationsgrad

Kompetenzorientierung

Zusammenspiel zwischen Lehrinhalten

verwendete Methode

Leistungsfeststellung

Lehrveranstaltung „Coaching Grundlagen“ für das Gesamtkonzept ausgezeichnet

In der Kategorie „Innovatives Lehrkonzept für eine gesamte Lehrveranstaltung“ wurde der Preis an Mag.a Steffi Bärmann und Mag.a Felicia Fuchs für die Lehrveranstaltung „Coaching Grundlagen“ im Master-Studiengang Organisations- & Personalentwicklung verliehen. Sie haben gezeigt, dass eine reine Social-Skills-Lehrveranstaltung durch eine Fülle an kleineren und größeren Ideen auch online erfolgreich abgehalten werden kann.

„Text-Workshop“ für Einsatz innovativer Elemente prämiert

In der Kategorie „Einzelne innovative Elemente“ ging der Lehrpreis an Mag.a Elisabeth Gräf, MAS, und Mag. Roman Kellner für ihren Einsatz von Improvisationstheater in der Lehrveranstaltung „Text-Workshop“ des Bachelor-Studiengangs Kommunikationswirtschaft. Durch die Integration von Elementen des Improvisationstheaters wurden alle Sinne angesprochen, die Kreativität angeregt und neue Zugänge zum Lernen geschaffen.

Hochwertige Lehre ist auch online möglich – das zeigen die mit dem Lehrpreis der FHWien der WKW prämierten Lehrveranstaltungen. Auch die Preisverleihung fand im Internet statt.

FH-Prof.in Dr.in Beate Huber, Vorsitzende des Kollegiums der FHWien der WKW

FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist seit über 25 Jahren am Markt und Österreichs führende Fachhochschule für Management & Kommunikation. Eng vernetzt mit heimischen Unternehmen bietet die FHWien der WKW eine ganzheitliche und praxisbezogene akademische Aus- und Weiterbildung für über 2.800 Bachelor- und Master-Studierende. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Ein exakt auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittenes Lehr- und Forschungs­angebot bereitet die AbsolventInnen – bislang über 11.800 – optimal auf ihre Karriere vor.

