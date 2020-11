SPÖ Donaustadt: Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy stellt sein Team für die nächsten fünf Jahre vor.

Das verjüngte Team der SPÖ-Donaustadt nimmt seine Arbeit auf.

Wien (OTS/SPW) - ezirksvorsteher Ernst Nevrivy hat sein Team für die Donaustädter Bezirksvertretung vorgestellt und bedankte sich im Rahmen der gestrigen kostituierenden Sitzung der Bezirksvertretung Donaustadt für das starke Ergebnis seiner Wiederwahl.



Dem Reißverschlussprinzip bei Listenerstellungen folgend ist das Geschlechterverhältnis in der SPÖ Donaustadt ausgeglichen. Dass die Kandidat*innenliste der SPÖ für die Bezirksvertretungswahlen ein deutliches Signal in Richtung engagierter Frauen im Bezirk war, schlägt sich nun auch bei verschiedenen Kompetenzzuteilungen nieder. So wird als stellvertretende Vorsitzende der Bezirksvertretung und Vorsitzende der Bezirksentwicklungskommission die 31-jährige Bürger*innenbeteiligungs-Expertin Cornelia Trinko über wesentliche Zukunftsfragen des Bezirks beraten. Als neue Vorsitzende der Sozialkommission rückt mit Melanie Neppach (36) eine politische Newcomerin in diese Funktion, die als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin im Donauspital die Bedürfnisse der Menschen in unserem Bezirk hervorragend kennt.

„Unser Team ist ein Querschnitt durch die Bevölkerung der Donaustadt, weil die SPÖ ihre Politik an der tatsächlichen Lebenssituation der Menschen ausrichtet. So gelingt es, sachliche Politik mit einem Herz für Menschen zu verbinden“, so Ruth Becher, Vorsitzende der SPÖ Donaustadt.

Der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy: „Unser Team vereint generationenübergreifende Kompetenz und gibt der im Durchschnitt besonders jungen Bevölkerung der Donaustadt eine authentische Stimme in der Politik. Mehr Lebensqualität bei anhaltendem Wachstum und gleichzeitigem Schutz unserer Naturräume sind die Herausforderungen, die wir meistern – wir gehen dabei den Weg des Gemeinsamen und des partnerschaftlichen Interessenausgleichs.“

Die konstituierende Sitzung der Bezirksvertretung Donaustadt fand am 25. November 2020 um 16.00 Uhr im Veranstaltungszentrum Donaustadt, 1220 Wien, Bernoullistraße 1, statt.

