Zukunft Landwirtschaft - für Menschen mit Behinderung

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 5. Dezember 2020 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Anlässlich des Internationalen Tags für Menschen mit Behinderung am 3. Dezember fragen wir nach, welche Perspektiven es in der Landwirtschaft für Betroffene geben kann.

Ein Vorzeigeprojekt ist die ökologische Landwirtschaft Attendorf von „Jugend am Werk“ in der Steiermark. Hier haben zurzeit 13 Menschen mit Behinderung einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz gefunden. Gemüse und Obst werden angebaut, Honig hergestellt und auch Holz verarbeitet. Der Ertrag wird wöchentlich in sogenannten „Biokisterln“ direkt ab Hof verkauft.

Die ökologische Landwirtschaft Attendorf bietet Menschen mit Behinderung somit ein breites Spektrum an Arbeitsfeldern – vom Gemüse- und Obstanbau über die Imkerei und Kompostierung bis zur Vermarktung.

Während die einen am Hof einen ständigen Arbeitsplatz gefunden haben, ist es für die anderen auch ein Sprungbrett auf den ersten, regulären Arbeitsmarkt. Die Arbeit am Hof funktioniert auch in Corona-Zeiten entsprechend allen Bestimmungen.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 5. Dezember:

*Käse für die Festtagszeit.

Wir bringen Tipps, welche heimischen Käsesorten sich besonders für die Festtage zwischen Weihnachten und Neujahr eignen und worauf beim Käsegenuss zu achten ist. Dazu haben wir die Jury-Experten des AMA Käsekaisers befragt und stellen auch Preisträger vor.

*Advent im Schloss.

In ihrem Schloss mit Landwirtschaft in Leifling in Kärnten begleitet uns Familie Glawischnig in den Advent. Aus traditionellem Hadn, also Buchweizen, entsteht Weihnachtsbäckerei und es wird auch stimmungsvolle Adventdekoration gebastelt.

*Land und Leute Favorit 2020.

Wir präsentieren in der Sendung, wer Publikumsliebling geworden ist. Drei Kandidaten, Schafbauern aus Osttirol, eine Fischzüchterin aus Kärnten und ein Land- und Gastwirt aus Oberösterreich standen im Finale.

