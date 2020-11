Too Good To Go über Regierungsmaßnahmen: Neuer Rückenwind im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung

Wien (OTS) - Die österreichische Regierung setzt am Dienstag mit einem Aktionsplan im Rahmen des Regierungsprogramms einen Meilenstein für die Wertschätzung von Lebensmitteln. Too Good To Go, die Initiative gegen Lebensmittelverschwendung, begrüßt die Maßnahmen als wichtigen Schritt für eine Zusammenarbeit von Lebensmittelhandel und den zahlreichen Initiativen in Österreich, die sich für die Weiterverteilung von Essen einsetzen.



Die Politik hat die Möglichkeit, durch die Vermeidung von Lebensmittelabfällen gegen den Klimawandel vorzugehen: Sie schafft durch Vorschriften, Strategien und Verbote einen Rahmen, der Lebensmittelverschwendung begünstigt oder ihr entgegensetzt. Einen wichtigen Schritt setzt unsere Regierung nun mit dem neuen Aktionsplan gegen Lebensmittelverschwendung.

Georg Strasser, Country Manager der Initiative Too Good To Go, begrüßt den Anstoß:

" Wir freuen uns, dass unsere Regierung den Kampf gegen die Klimakrise mit konkreten Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung forciert. Eine verbesserte Datenlage und neue Gesetze gegen die Verschwendung in Supermärkten werden eine enorme Hebelwirkung haben. Es ist großartig, dass unsere Bewegung gegen Lebensmittelverschwendung in Österreich nun so starken Rückenwind bekommt. "

Too Good To Go arbeitet bereits jetzt international mit Supermärkten und Großhändlern zusammen, um übrige Artikel am Ende des Tages an Konsumentinnen und Konsumenten über die App weiterzuverkaufen.

