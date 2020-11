UN-Kampagne Orange the World: Parlament erstrahlt in Orange

Teil der weltweiten Kampagne als Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Wien (PK) - Vom 25. bis zum 29. November erstrahlt der Eingang zum Ausweichquartier des Parlaments am Josefsplatz in Orange. Damit setzt das österreichische Parlament auch heuer im Rahmen der UN-Kampagne "Orange the World" - als eines von heuer 130 Gebäuden österreichweit - ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Die Kampagne findet weltweit jährlich 16 Tage lang vom internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen am 25. November bis zum 10. Dezember, dem internationalen Tag der Menschenrechte, statt. In diesem Sinne werden Gebäude in oranger Farbe beleuchtet, um gemeinsam ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen und damit zur Enttabuisierung dieses Themas beizutragen.

Nationalratspräsident, Frauenministerin und Bundesratspräsidentin unterstreichen hohe Bedeutung

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka weist auf die Dringlichkeit der Aktion hin. "In Österreich wird jede fünfte Frau Opfer psychischer, physischer oder sexueller Gewalt", sagt Sobotka. "Um darauf aufmerksam zu machen und um dieses Thema zu enttabuisieren, ist die UN-Kampagne "Orange the World" ins Leben gerufen worden. Auch das österreichische Parlament wird heuer wieder orange beleuchtet und setzt damit ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen."

Gewalt habe viele Gesichter. Sie beginne im Kopf, gehe über zu Worten und ende leider viel zu oft mit körperlichen Angriffen, betont Sobotka. Für ihn steht im Vordergrund, dass Bewusstsein geschaffen werden muss: "Wir schauen nicht weg. 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, jedoch 365 Tage ein Muss, dagegen aufzustehen."

Frauenministerin Raab: Können nur gemeinsam Gewalt an Frauen bekämpfen

Frauenministerin Susanne Raab betont, dass häusliche Gewalt sowie Gewalt an Frauen und Kindern niemals eine Privatsache ist. "Während des Aktionszeitraums der '16 Tage gegen Gewalt' wollen wir Bewusstsein dafür schaffen, dass Gewalt an Kindern und Frauen in vielen Wohnungen und Häusern in unserem Land leider noch immer traurige Realität ist", so die Ministerin. "Gewalt in all ihren Ausprägungen ist ein Problem, das uns alle betrifft und gegen das wir gemeinsam mit aller Härte vorgehen müssen. Im Kampf gegen Gewalt können wir letztlich nur erfolgreich sein, wenn wir ihn nicht mehr als Privatsache der Frauen und Familien sehen, sondern als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstehen. Mit der Beleuchtung des Parlaments setzen wir gemeinsam ein Signal gegen Gewalt und für die Unterstützung der Betroffenen. Dafür bedanke ich mich herzlich bei Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka."

Bundesratspräsidentin Eder-Gitschthaler: Wir müssen schon bei Jugendlichen ein gewaltfreies Denken etablieren

Für die Bundesratspräsidentin Andrea Eder-Gitschthaler ist "Orange the World" ein sichtbares Zeichen der konsequenten Ablehnung jeder Form von Gewalt gegen Frauen und ein Beitrag zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit. "Gewalt an Frauen darf kein Tabuthema sein. Ob sie nun in den Medien schlagzeilenmäßig präsent ist oder unerkannt hinter verschlossener Haustür stattfindet - jede Frau hat ein Recht darauf, davor geschützt zu werden", unterstreicht auch Eder-Gitschthaler. Es bedürfe dazu nicht nur gesetzlicher Maßnahmen. "Wir müssen schon bei Jugendlichen ein gewaltfreies Denken etablieren, damit es ihnen im Erwachsenenalter als Selbstverständlichkeit gilt, Frauen mit Respekt zu behandeln und jegliche Gewalt an ihnen abzulehnen. Orange the World setzt hier ein wichtiges und notwendiges Zeichen, das ich von ganzem Herzen unterstütze."

Die Kampagne "Orange the world" wird von UN Women jährlich während der "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" umgesetzt. In diesem Sinne werden weltweit Gebäude in oranger Farbe beleuchtet.

Gewalt gegen Frauen passiert nicht nur in Konflikt- oder Krisenregionen, sondern auch in der "ersten Welt": sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum, im öffentlichen wie im privaten Bereich. Gewalt gegen Frauen findet in allen gesellschaftlichen Schichten, in jeder Altersgruppe und unabhängig von Religion oder ethnischer Zugehörigkeit statt. (Schluss) mar

Mehr Informationen zur UN-Kampagne "Orange the World" finden sich unter www.unwomen.at/unserearbeit/kampagnen/orange-the-world/orange-the-world-2020/

HINWEIS: Fotos von dieser Kampagne finden Sie auf der Website des Parlaments.

