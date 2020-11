AVISO: Vorstellung des Konzepts „Rapid Response Teams“ des EKO Cobra/DSE mit Innenminister Nehammer

Pressetermin am Donnerstag, 26. November 2020, 13 Uhr, Minoritenplatz

Wien (OTS) - Am kommenden Donnerstag, den 26. November 2020, wird am Minoritenplatz in Wien das Konzept der „Rapid Response Teams“ des Einsatzkommando Cobra/DSE von Innenminister Karl Nehammer vorgestellt. Da die Rapid Response Teams derzeit österreichweit vermehrt Streifendienste im öffentlichen Raum verrichten, sollen deren Aufgaben der Bevölkerung nähergebracht werden.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Wir ersuchen Sie, vor Ort einen Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen einzuhalten und Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Zeit: Donnerstag, 26. November 2020, 13:00 Uhr

Ort: Minoritenplatz 9, 1010 Wien

