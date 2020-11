#GivingTuesday: 1. Dezember weltweit im Zeichen der Solidarität

Österreich feiert den internationalen Tag des Gebens unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen.

Auch heuer ist die Bereitschaft groß, am GivingTuesday Gutes zu tun. Mittlerweile sind in ganz Österreich über 100 Spendenaktionen am 1. Dezember geplant. Ein eindrucksvoller Beweis für das große Engagement der Zivilgesellschaft, besonders in dem so herausfordernden Jahr 2020! Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria 1/2

Unter dem Motto ‚Weil Gutes tun gut tut‘ stellt die von Merlicek & Partner dankenswerterweise pro Bono umgesetzte #GivingTuesday-Kampagne mit kurzen Botschaften die vielfältigen Möglichkeiten, sich zu engagieren, in den Vordergrund. Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria 2/2

Wien (OTS) - Am ersten Dienstag im Dezember feiern Millionen Menschen in mittlerweile über 100 Ländern auf der Welt das Geben und den sozialen Zusammenhalt. Zum zweiten Mal beteiligt sich heuer auch Österreich an der globalen GivingTuesday-Bewegung. Unternehmen, Spendenorganisationen und Privatpersonen engagieren sich an diesem Tag mit kreativen Spendenaktionen, ehrenamtlichen Mitarbeiteraktivitäten sowie Geld- und Sachspenden für den guten Zweck. Der Tag des Gebens am 1. Dezember wird von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen unterstützt.

Der GivingTuesday wurde von der amerikanischen Organisation „92nd Street Y“ und der „United Nations Foundation“ als Gegenbewegung zu den Konsum-Aktionstagen BlackFriday und CyberMonday initiiert und findet immer am Dienstag danach statt. Alles dreht sich dabei darum, Gutes zu tun und sich für das gesellschaftliche Miteinander zu engagieren. Nach der globalen Verbreitung in den vergangenen Jahren ausgehend von den USA, ist die Bewegung im Vorjahr auch in Österreich angekommen. Über 150 heimische Organisationen und Unternehmen engagierten sich 2019 und sammelten dabei zusammen mehr als 300.000 € für wohltätige Zwecke.

Privatpersonen, Unternehmen und NPOs – Solidarität im Corona-Jahr groß

" Auch heuer ist die Bereitschaft groß, am GivingTuesday Gutes zu tun. Mittlerweile sind in ganz Österreich über 100 Spendenaktionen am 1. Dezember geplant. Ein eindrucksvoller Beweis für das große Engagement der Zivilgesellschaft, besonders in dem so herausfordernden Jahr 2020! “, betont Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria. Die Beteiligungsmöglichkeiten sind vielfältig. Privatpersonen spenden ihre Zeit, sammeln Geld oder Sachspenden. Unternehmen stellen ihre Beschäftigten für ehrenamtliche Arbeit frei oder rufen eigene Spendenaktionen ins Leben. Beteiligte NPOs, wie Caritas, SOS-Kinderdorf und das Kunsthistorische Museum Wien, nutzen den Tag und die öffentliche Aufmerksamkeit, um neue Förderer und Freiwillige zu gewinnen. Der Erfolg lebt von kreativen Ideen und Menschen, die sich einbringen und andere dazu motivieren, am GivingTuesday ebenfalls Gutes zu tun. Essentiell ist das Teilen der Aktionen in den sozialen Netzwerken unter #GivingTuesdayAT, um die Bedeutung des Gebens weit zu verbreiten. Auf der Website www.givingtuesday.at können sich Interessierte an Aktionen beteiligen oder eigene einreichen.

Infokampagne holt das Geben vor den Vorhang

Um noch mehr öffentliche Aufmerksamkeit auf den internationalen Tag des Gebens und die großartigen Leistungen des gemeinnützigen Sektors für unsere Gesellschaft zu richten, hat der Fundraising Verband Austria – Dachverband der Spendenorganisationen – in diesem Jahr eine breit angelegte Infokampagne gestartet. „ Unter dem Motto ‚Weil Gutes tun gut tut‘ stellt die von Merlicek & Partner dankenswerterweise pro Bono umgesetzte #GivingTuesday-Kampagne mit kurzen Botschaften die vielfältigen Möglichkeiten, sich zu engagieren, in den Vordergrund. “, so Lutschinger. Ein professionell produziertes Erklärvideo und Hörfunk-Spots informieren ebenso über den Tag des Gebens wie Logos, Banner und Postkarten. All das und noch mehr steht zur Weiterverbreitung unter https://www.givingtuesday.at/tools/ zum Download zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Andreas Anker, Presse Fundraising Verband, T: 0676/4214706, E: presse @ fundraising.at