LR Schleritzko: Park & Drive-Anlage Tulln an der S 5 geht in Betrieb

Anlage mit 74 Pkw-Stellplätzen für Pendlerinnen und Pendler

St. Pölten (OTS) - In Tulln steht den Pendlerinnen und Pendlern eine neue Park & Drive-Anlage zur Verfügung. Die neue Anlage, die in Kooperation zwischen Land Niederösterreich und ASFINAG an der Anschlussstelle S 5 / B 19 Tulln errichtet wurde, bietet ab sofort 74 Pkw-Stellplätze, wovon 2 Stellplätze für Menschen mit Behinderung reserviert sind und 4 Parkplätze für Elektroautos. Die Tanksäulen für die E-Parkplätze werden bis Ende des Jahres installiert.

„Unser Ziel muss es sein, dass wir die Zahl an Autofahrten reduzieren. Zum einen ist dazu der Ausbau des öffentlichen Verkehrs notwendig und zum anderen das Errichten von Park & Drive-Anlagen. Mit der Inbetriebnahme der Park & Drive-Anlage an der Anschlussstelle S 5 Tulln zeigt es sich, dass wir am richtigen Weg sind“, so Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

„Die rege Annahme der bisher zur Verfügung stehenden Anlagen zeigt uns, wie erfolgreich das Projekt Park & Drive zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist“, sagt ASFINAG-Geschäftsführer Christian Ebner. „Als moderner Autobahnbetreiber ist es uns wichtig, den individuellen Mobilitätsmix aktiv zu unterstützen. Das gelingt uns in diesem Fall durch die Kooperation mit dem Land Niederösterreich und der gemeinsamen Errichtung von autobahnnahen Pkw-Stellflächen“, so Ebner. Auch in der Stadt Tulln zeigt man sich erfreut über das neue Angebot. „Umwelt- und Klimaschutz hat für uns hohe Priorität und jede Autofahrt, die eingespart werden kann, tut unserer Umwelt gut. Es freut mich daher sehr, dass mit der ASFINAG und dem Land Niederösterreich eine Einigung hinsichtlich der Errichtung erzielt werden konnte. Nach der Fertigstellung übernehmen nun wir seitens der Stadtgemeinde Tulln die Instandhaltung der Anlage“, so Bürgermeister Peter Eisenschenk.

Bis Jänner 2021 soll auch die Beleuchtung fertig installiert sein und für mehr Sicherheit in den Abend- und Nachtstunden sorgen. Des Weiteren erfolgt bis Jänner 2021 die Herstellung einer Höhenkontrolle. Bis dahin wird auf einem Schild darauf hingewiesen, dass Fahrzeuge nur bis zu einer Höhe von 3,5 Metern den Parkplatz benutzen können. Die Ausgestaltung der Park & Drive-Anlage wurde von der Straßenmeisterei Sierndorf unter Einbeziehung örtlicher Bau- und Lieferfirmen ausgeführt. Die Baukosten von rund 145.000 Euro werden von der ASFINAG und dem Land Niederösterreich übernommen und die Erhaltung der neuen Park & Drive Anlage übernimmt die Stadtgemeinde Tulln.

Nähere Informationen: Büro LR Schleritzko, Florian Krumböck, BA, Telefon 02742/9005-13546, E-Mail florian.krumboeck @ noel.gv.at, bzw. NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

