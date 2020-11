VP-Gesundheitssprecherin Schwarz: „Verantwortungslose FPÖ schürt weiterhin Angst in der Bevölkerung auf Kosten der Gesundheit“

Es darf nicht zugelassen werden, dass das Virus zu Weihnachten in die Familie hineingetragen wird

Wien (OTS) - „Die FPÖ nutzt die Coronakrise heute ein weiteres Mal dafür aus, um in völlig verantwortungsloser Manier, auf Kosten der Gesundheit, Angst in der Bevölkerung zu schüren. Diesmal rückt die Sozialsprecherin der FPÖ, Dagmar Belakowitsch, aus und ruft in einer Pressekonferenz allen Ernstes die Bevölkerung dazu auf, sich nicht testen zu lassen, um das Weihnachtsfest ungestört verbringen zu können. In der Realität sind die geplanten Massentests ein anerkanntes und essentielles Werkzeug, um die Pandemie zu bekämpfen und wieder zu mehr Normalität zurückkehren zu können“, äußert sich die Gesundheitssprecherin und stv. Generalsekretärin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz, zu den unverantwortlichen Wortmeldungen der stv. Klubobfrau der FPÖ, Dagmar Belakowitsch, in ihrer heutigen Pressekonferenz.



„Dass die FPÖ gerne gegen nachweislich hilfreiche Maßnahmen Stimmungsmache betreibt, haben wir schon beim Mund-Nasen-Schutz oder auch beim leider notwendigen Lockdown beobachten können, nun sehen wir dasselbe Phänomen im Bezug auf Massentests. Wenn man der FPÖ derzeit zuhört, ist es immer wieder aufs Neue absolut erschreckend, wie wortreich das Coronavirus mit all seinen Folgen verharmlost wird. Der unfassbare Aufruf von Belakowitsch an die Bevölkerung, sich nicht testen zu lassen, ist ein neuerlicher Beweis dafür, dass es die FPÖ vorzieht, sich an Verschwörungstheorien zu beteiligen, anstatt konstruktiv bei der Bewältigung der Gesundheitskrise mitzuwirken“, so Schwarz.



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/