„Dancing Stars“: So wird das große Finale 2020

Noch zwei Tage: Live-Show am 27. November in ORF 1

Wien (OTS) - Der Countdown läuft – noch zwei Tage, dann steht fest, wer „Dancing Star 2020“ wird! Michi Kirchgasser & Vadim Garbuzov, Cesár Sampson & Conny Kreuter sowie Silvia Schneider & Danilo Campisi – die Entscheidung, wer bei der 13. Staffel des ORF-Tanzevents als Sieger hervorgeht, fällt am Freitag, dem 27. November 2020, ab 20.15 Uhr live in ORF 1. Dann müssen die „Dancing Stars“ noch einmal ihr tänzerisches Können unter Beweis stellen und bei zwei Solotänzen ihr Bestes geben. Die erste Entscheidung fällt ab 21.55 Uhr: Dann steht fest, welche beiden Paare auch noch ihren Showtanz präsentieren dürfen. Wer vom Publikum zum „Dancing Star 2020“ gekürt wird, das entscheidet sich um 22.40 Uhr bei der finalen Votingverkündung von Kristina Inhof und Klaus Eberhartinger. Eröffnet wird die Finalshow von den Profis mit einem Gruppentanz zu „Physical“ von Dua Lipa. Außerdem steht ein Medley der sieben Tanzpaare, die bereits die Show verlassen mussten, auf dem Programm.

Der „Dancing Stars“-Finalabend am 27. November live in ORF 1

20.15 Uhr: „Dancing Stars – Die Show“

In der ersten Sendung des Finalabends präsentieren Michi Kirchgasser & Vadim Garbuzov, Cesár Sampson & Conny Kreuter sowie Silvia Schneider & Danilo Campisi jeweils zwei Tänze: Neben einem Salsa performt jedes Paar auch noch einen Contemporary Dance, also einen modernen Ausdruckstanz. Bis zu zehn Punkte für die Tanzleistungen der „Dancing Stars“ vergeben im Finale wieder Dirk Heidemann, Maria Santner und Balázs Ekker. Das Publikum kann unter 09010 5909 und der angehängten Paarnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) für den jeweiligen Favoriten stimmen. Die Paarnummern entsprechen nicht der Startreihenfolge. In der Show gibt es bei einem Medley auch ein Wiedersehen mit den bereits ausgeschiedenen Paaren der 13. Staffel.

Paar 04: Michi Kirchgasser & Vadim Garbuzov:

Salsa: „Bamboleo“

Contemporary: „Stay with Me“ (Sam Smith)

Paar 05: Cesár Sampson & Conny Kreuter

Salsa: „Bailamos“

Contemporary: „When We Were Young“ (Adele)

Paar 08: Silvia Schneider & Danilo Campisi

Salsa: „La Colegiala“

Contemporary: „Control“ (Zoe Wees)

21.55 Uhr: „Dancing Stars – Das Finale“ – erstes Voting und Showtanz der Top zwei

Kristina Inhof und Klaus Eberhartinger verkünden das erste Votingergebnis des Abends. Für jenes Paar mit den wenigsten Punkten von Jury und Publikum ist das Finale vorbei. Anschließend an die erste Abstimmung versuchen die Top zwei noch ein letztes Mal, mit ihrem individuellen Showtanz das Publikum von ihren „Dancing Stars“-Qualitäten zu überzeugen. Für den Showtanz gibt es keine Jurywertung.

22.40 Uhr: „Dancing Stars – Die Entscheidung“

Der Moment der Entscheidung steht auf dem Programm. Nun werden die Stimmen des Publikums für die beiden Paare ausgewertet und der „Dancing Star 2020“ ermittelt.

„Dancing Stars“ im ORF – barrierefrei für seh- und hörbeeinträchtigtes Publikum

Der Herbst-TV-Event wird umfassend barrierefrei ausgestrahlt: Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 Live-Untertitel zur Verfügung und für das blinde und sehbehinderte Publikum gibt es einen live gesprochenen Audiokommentar, der durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal der Fernbedienung hörbar wird. Elemente der Bildsprache und Emotionen im Ballroom werden durch jeweils zwei Audiokommentator/innen pro Folge, die sich mit ihren gesprochenen Bildbeschreibungen abwechseln, für Menschen mit Sehbehinderung live erlebbar gemacht. Alexandra Kloiber-Kamer, Bernd Kainz, Gregor Waltl, Anna Lallitsch und Sebastian Aster begleiten ihr Publikum von der Premiere bis zum Finale, um durch akustische Bildbeschreibungen die Farben und die Machart der Kostüme, die Choreografie der Tänze, Gestik, Mimik und Showeffekte zu transportieren.

