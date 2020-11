„Silvia kocht“: Salzburg-Woche mit 5-Hauben-Koch Rudi Obauer

Von 30. November bis 4. Dezember in ORF 2

Wien (OTS) - Wildgansleber, Karpfen, Rosmarinpolenta und Lebkuchengewürzauflauf – von Montag, dem 30. November, bis Freitag, den 4. Dezember 2020, dreht sich bei „Silvia kocht“ jeweils um 14.00 Uhr in ORF 2 alles um Salzburg. Silvia Schneider schwingt gemeinsam mit 5-Hauben-Koch Rudi Obauer den Kochlöffel und am Freitag ist sie „unterwegs in Bad Gastein“.

Die Rezepte der Salzburg-Woche:

Montag, 30. November: Wildgansleber mit Maroni und Wiesenchampignons; Schwarzbeer-Risotto mit Butterkäse und Fasanenbrust

Dienstag, 1. Dezember: Erdäpfel-Kürbiscurry; Karpfen à la Kuno Mittwoch, 2. Dezember: Kräutercouscous mit Papaya, Feigen und Safranrahm; Gedämpfter Saibling mit Schwarzwurzeln, Blaukrautsauce und Kaperncreme

Donnerstag, 3. Dezember: Rindsfilet mit Sardellen und Rosmarinpolenta; Lebkuchengewürzauflauf mit Traminerschaum

Freitag, 4. Dezember: „Silvia kocht – Unterwegs in Bad Gastein“:

Silvia Schneiders Reise beginnt in 2.246 m Seehöhe auf dem Stubnerkogel. Nach einem Rundgang mit Bergführer Hans Naglmayr, der der Moderatorin Wissenswertes über den Nationalpark Hohe Tauern erzählt, geht es weiter nach Bad Gastein zur Krampusgruppe „Freiberger Pass“, wo Silvia Schneider Wissenswertes über Tradition und Brauchtum rund um Nikolaus und Krampus erfährt. Zusammen mit Berthold Auer bereitet die Moderatorin in dieser Sendung zuerst Hirschragout und danach Hirschrückensteak mit Kürbis-Karotten-Ragout und Serviettenknödel mit Matthias Fuchs zu.

