DER GIPFEL DES GENUSSES: NEUES HEUMILCH-WINTERJOGHURT

Die Limitierte Winteredition „Granatapfel-Honig“ der Erlebnissennerei Zillertal sorgt für heißen Ansturm am Kühlregal und für ein cooles Gewinnspiel.

Mayrhofen (OTS) - Für einen optimalen Start in die kalte Jahreszeit bringt Tirols größte Sennerei in Familienbesitz den cremigen Wintergenuss zum Löffeln. Das beliebte Heumilch-Joghurt „Granatapfel-Honig“ ist wieder im Tiroler Handel erhältlich und erstrahlt dieses Jahr in neuer, nachhaltiger Tracht.

Saftiger Granatapfel vereint mit echtem Bienenhonig schenkt ein vollmundiges Genusserlebnis bis zum letzten Löffel. Auf Joghurtgenuss folgt Abfahrtschuss: Die Erlebnissennerei Zillertal bringt ihre Joghurt-Fans zum Hintertuxer Gletscher - Österreichs einzigem Ganzjahresskigebiet.

Auf 3.250 m schlägt das Herz eines jeden Winter-(Genuss)-Sportlers garantiert höher!

In dieser Saison erstrahlt die cremige Wintersorte in der „Hintertuxer Gletscher Edition“ und ist zudem noch nachhaltiger verpackt. Dank dem neuen recycelbaren 3-Teile Becher werden hier rund 27% Kunststoff eingespart. Das schmeckt dem Genießer und der Umwelt!

„Die große Nachfrage nach der beliebten Saisonsorte freut uns besonders und mit dem Hintertuxer Gletscher als „Schirmherren“ leiten wir den Zillertaler Bergwinter schon frühzeitig ein. Vor allem in diesen besonderen Zeiten ist unseren Kunden bewusst: Regional & nachhaltig einkaufen lohnt sich!“ sagt Christian Kröll, Geschäftsführer der Erlebnissennerei Zillertal.

NACHHALTIGKEIT UND RICHTIGES RECYCELN WERDEN BELOHNT

Alle fleißigen „Genusslöffler“ finden auf der Innenseite des Kartonmantels ein Gewinnspiel in Kooperation mit dem Hintertuxer Gletscher. Zu gewinnen gibt es Tagesskipässe, Heumilch-Genusspakete und vieles mehr!

Das Jahr 2020 steht bei der Erlebnissennerei Zillertal ohnehin ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Beim Zillertaler Heumilch-Pionier ist nun das komplette Sortiment auf nachhaltige & noch umweltfreundlichere Verpackungen umgestellt und erstrahlt auffällig im neuen Design mit dem Zillertaler Trachtenpärchen – und das ist einzigartig in ganz Österreich!

