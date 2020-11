Abwehrkräfte gegen Hacker-Angriffe stärken

TÜV AUSTRIA bringt neues E-Learning-Programm über Social Engineering heraus

Wien (OTS) - Phishing, CEO Fraud, Malware & Co: Angreifer nutzen meist typisch menschliche Eigenschaften, um an sensible Unternehmensdaten heranzukommen. Wie man das Bewusstsein schärft, zeigt das aktuelle Lernprogramm der TÜV AUSTRIA Akademie.

Jeder kann was tun

Gefälschte E-Mails und Websites sind mittlerweile derart perfekt aufgebaut, dass man zweimal hinsehen muss, um sie als „fake“ einstufen zu können. Umso wichtiger ist es, seine Unternehmensinformationen, egal ob physisch oder elektronisch, ausreichend zu schützen.



Social Engineering, eine Methode, bei der Personen durch geschickte Manipulation zur Herausgabe von sensiblen Informationen gebracht werden, ist dabei ein relevanter Sicherheitsfaktor. Ein höchst effizientes Mittel zur Stärkung der Abwehrkräfte dagegen sind regelmäßige Schulungen und Unterweisungen. Je mehr Mitarbeiter_innen sensibilisiert sind, desto wirksamer die „Dosis“. Das von der TÜV AUSTRIA Akademie produzierte und vor Kurzem lancierte Online-Lernprogramm enthält viele Sicherheitstipps, die sich sofort in der Praxis umsetzen lassen.

Neues E-Learning-Programm

Das Online-Lernprogramm Social Engineering Sicherheitstraining vermittelt leicht verständlich, was man unter Social Engineering versteht und wie man potenzielle Hackerangriffe erkennen kann. Das Programm dauert nicht lange und kann von einer Vielzahl an Mitarbeiter_innen zeit- und ortsunabhängig absolviert werden – ob im Office oder Homeoffice. Es ist für jedes Unternehmen, unabhängig von dessen Branchenzugehörigkeit oder Größe, geeignet. Visuelle und auditive Elemente wechseln einander ab und sorgen für einen zielsicheren Lernerfolg, ein kurzer Abschlusstest festigt das Gelernte. Tipp: Das Ausbildung zum/r zertifizierten ISMS-Manager/in nach ISO 27001 TÜV® richtet sich an Personen, die für Informationssicherheit und Datenschutz verantwortlich sind und zeigt, wie man die Vermögenswerte eines Unternehmens mit Hilfe eines Informationssicherheits-Managementsystems schützen kann.

