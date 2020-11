Wien Holding: Wien-Ticket-Adventaktion ab 27. November 2020

Bis minus 24 % Ermäßigung auf zahlreiche Events sichern

Wien (OTS/RK) - Auch in diesem Jahr startet Wien-Ticket, ein Unternehmen der Wien Holding, wieder seine alljährliche Adventaktion. Dabei gibt es von 27. November 2020 bis einschließlich 6. Jänner 2021 bis zu 24 Prozent Ermäßigung auf zahlreiche Events. Die schönsten Musicals, die packendsten Shows und die lustigsten Kabaretts sind im Aktionszeitraum online über www.wien-ticket.at, im Call Center unter +43 1 588 85, im Wien-Ticket-Pavillon bei der Staatsoper sowie in allen Wien-Ticket-Vorverkaufsstellen vergünstigt buchbar. Darüber hinaus sind während der Black Days von 27. bis 30. November Wien-Ticket-Gutscheine im Gutscheinwert von 50 und 100 Euro um 10 Prozent ermäßigt erhältlich!

Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude! Für alle, die sich schon jetzt die besten Tickets für Events sichern wollen, ist die Adventaktion von Wien-Ticket genau das Richtige.

Alle vergünstigten Musicals, Konzerte, Shows, Kabaretts oder Museumseintritte sind mit Beginn der Adventaktion auf www.wien-ticket.at abrufbar. Hier vorab einige Highlights:

Musicals / Theater

Cats, alle Termine bis 23.02.2021, Ronacher, - 24 %

Il Barbiere di Siviglia, 7./10./13./16./18./20./23./25. und 27. März 2021, Kammeroper, - 12 %

Raumschiff oder Das Drama des begabten Hundes, ab 13.06.2021, Franzensburg Laxenburg, - 24 %

Der Floh im Ohr – Festspiele Stockerau, ab 30.07.2021, Festspielplatz Stockerau, - 24 %

Miss Saigon, ab Herbst 2021, Raimund Theater, - 12 %

Konzerte / Shows

Holiday On Ice „Supernova“, ab 19.01.2022, Wiener Stadthalle, - 12 %

Schrammel Klang Festival, ab 19.07.2021, Herrensee, Litschau, - 12 %

Game of Thrones – The Concert Show, 18.03.2022, Wiener Stadthalle, - 12 %

Familie / X-Mas

Das Lied der Schmetterlinge, ab 06.03.2021, Porgy & Bess, - 12 %

Bibi Blocksberg, 8.10.2021, Wiener Stadthalle, - 12 %

The Christmas Gospel, alle Termine 2021, alle Spielstätten, - 24 %

Kabarett

CasaNova Vienna – alle Veranstaltungen (exkl. Gerry Seidl, Viktor Gernot), ab 01.01.2021, CasaNova Vienna, - 12 % bzw. - 24 %

Andreas Vitásek, 25.02.2021 , Theater Akzent, - 12 %

Museum

Museumseintritt Mozarthaus Vienna, ganzjährig, Mozarthaus Vienna, - 24 %

MAK – Museum für angewandte Kunst, ganzjährig, MAK, - 24 %

Im November Black Days-Rabatt auf Wien-Ticket-Gutscheine sichern!

Auf SchnäppchenjägerInnen wartet in diesem Jahr noch eine weitere tolle Aktion: Von 27. November bis 30. November 2020 finden die Black Days bei Wien-Ticket statt. An diesen Tagen sind Wien-Ticket-Gutscheine im Gutscheinwert von 50 und 100 Euro mit einer Ermäßigung von 10 Prozent erhältlich! Diese sind fünf Jahre lang gültig und für alle von Wien-Ticket angebotenen Veranstaltungen einlösbar.

Weitere Gutscheine der Wien Holding-Unternehmen finden Interessierte hier: http://www.wienholding.at/Gutscheine

Tipp: Mit dem Wien Holding-Adventkalender tolle Preise gewinnen

Am 1. Dezember 2020 startet auch der beliebte Wien Holding-Adventkalender und sorgt 24 Tage lang für Weihnachtszauber. Hinter jedem Türchen sind tolle Preise aus dem Wien Holding-Konzern versteckt: Tickets für die Therme Wien, die DDSG Blue Danube, die Musicals der Vereinigten Bühnen Wien, für den Twin City Liner und vieles mehr – täglich mitmachen lohnt sich!

Ab 1. Dezember 2020 mitmachen unter: http://www.wienholding.at/adventkalender

