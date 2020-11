MILESTONE Porto Asprela - die grünsten Student-Apartments Europas

LEED-Zertifizierung in Gold mit Rekord-Punktezahl für internationale Premium Student-Apartments

Wien (OTS) - MILESTONE, internationaler Betreiber von Premium Student-Apartments, wurde für seine nachhaltige Immobilie in Porto mit der goldenen LEED Zertifizierung (Leadership in Energy and Environmental Design) in der Kategorie Hospitality ausgezeichnet. Dabei erreichte das Gebäude die höchste je in Europa vergebene Punkteanzahl.

MILESTONE bietet modernstes Wohnen für Bedürfnisse von Studentinnen und Studenten in ganz Europa, das wird nun durch die Nachhaltigkeitsauszeichnung des MILESTONE Porto Asprela unterstrichen. „Nachhaltige Standards beim Bauen sind für uns selbstverständlich, daher freuen wir uns über das hervorragende Abschneiden und die Gold Zertifizierung. Wir starten diese Bemühungen bereits in der Planungsphase der Projekte und setzen diese auch nach Inbetriebnahme fort,“ sagt Gary Clarke, Geschäftsführer von MILESTONE. Sebastian Gruber, Geschäftsführer Value One Development International ergänzt, „Die LEED Gold Zertifizierung ist die Anerkennung für unseren Qualitätsanspruch. Mit unseren Projekten übernehmen wir Verantwortung für die Community und die Umwelt und freuen uns, dass dies auch von unabhängiger Stelle bestätigt wird.“

Erste Gold-Zertifizierung auf der Iberischen Halbinsel in der Kategorie Hospitality

Das Haus in Porto hat 220 Apartments mit eigener Küche sowie Badezimmer und bietet eine Vielzahl an Gemeinschaftseinrichtungen wie ein Fitnesstudio und einen Waschsalon für seine Studenten. Schon in der Planungsphase wurde auf die technischen Details geachtet, um eine bestmögliche Nachhaltigkeitsbilanz zu erzielen. Dadurch wurden 62 Punkte erzielt, die höchste je in Europa vergebenen Score in der Kategorie Hospitality. „Unser größtes Anliegen ist es, mit unseren Investments die Zukunft nachhaltig zu stärken. Das Erreichen eines solchen Ergebnisses für unser PBSA-Portfolio in Portugal ist ein großer Erfolg. Wir sind stolz darauf, diese Auszeichnung erhalten zu haben, und werden weiterhin daran arbeiten, einen hohen Nachhaltigkeitsstandard für unser gesamtes Immobilienportfolio zu gewährleisten". Richard Hamilton-Grey, Director of Sustainability, Nuveen Real Estate

Bereits in der Bauphase auf Nachhaltigkeit geachtet

Das MILESTONE Porto Asprela verwendet u.a. modernste Technologie, um die Energie- und Wasserbilanz des Gebäudes zu verbessern. Beste Isolation des Gebäudes und innovatives Recycling von Energie und Wärme sowie Energiegewinnung durch Photovoltaik sind weitere Faktoren für die gute Bewertung. „Neben den technischen Innovationen am Gebäude, haben wir bereits in der frühen Planungsphase auf nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen geachtet und beispielsweise ein nachhaltiges Abfallwirtschaftssystem für das Gebäude eingerichtet.“ sagt Miguel Garcia, CEO von Garcia Garcia.“

Über MILESTONE, eine Marke der Value One

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere, die Freude machen. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Investments arbeiten mehr als 160 Mitarbeiter an der Umsetzung unserer Visionen. In den vergangenen 20 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro realisiert. Bis 2024 werden mehr als 15.000 Menschen in unseren Immobilien leben und arbeiten. Das Wiener Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei und unsere Marke MILESTONE Student-Apartments in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die wir setzen.

MILESTONE Student-Apartments verfolgen ein ALL-IN Konzept und kombinieren voll möblierte Apartments mit höchstem Design und Qualitätsansprüchen sowie einer internationalen Community. Seit der Eröffnung des ersten Hauses, MILESTONE Vienna Prater im Jahr 2013 wurden weitere 8 Studentenwohnheime in Portugal, Deutschland und Österreich eröffnet. Mit über 2.300 Apartments in Betrieb ist MILESTONE ein europaweit agierender Studentenwohnheimbetreiber und auf Expansionskurs in Europa.

www.value-one.com www.milestone.net

Über Nuveen Real Estate

Nuveen Real Estate ist mit einem verwalteten Vermögen von 129 Milliarden US-Dollar einer der größten Investmentmanager der Welt. Wir verwalten eine Reihe von Fonds und Mandaten, die sowohl öffentliche als auch private Investitionen umfassen und sowohl Fremd- als auch Eigenkapital in verschiedenen Regionen und Anlagestilen umfassen, und bieten Zugang zu jedem Aspekt von Immobilieninvestitionen. Mit über 80 Jahren Erfahrung im Bereich der Immobilieninvestitionen und mehr als 660 Mitarbeitern* in über 25 Städten in den Vereinigten Staaten, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum bietet die Plattform eine beispiellose geografische Reichweite, die mit tiefem Branchenwissen verbunden ist. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter nuveen.com/realestate

*umfasst mehr als 315 Experten für Immobilieninvestments die von mehr als 340 Nuveen-Mitarbeitern unterstützt werden



Quelle: Nuveen, 30.9.2020



Über Garcia Garcia

Garcia Garcia hat sich auf die Planung und den Bau von Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Logistikgebäuden spezialisiert und ist ein nationales Bauunternehmen, das seine Tätigkeit Ende des XIX. Jahrhunderts aufnahm und Schornsteine für Textilfabriken baute, die heute Teil unseres historischen Erbes sind. Das Unternehmen mit Sitz in Guimarães wird in der vierten Generation geführt und wurde bei den Construir Awards als Auftragnehmer des Jahres 2016 ausgezeichnet. Dank des gesammelten Know-hows hat Garcia Garcia mit mehreren multinationalen Unternehmen zusammengearbeitet, die ihre Präsenz in Portugal gegründet oder ausgebaut haben, darunter Leica, Borgwarner, WEG, Elis, GMD, Bosch und andere. Bei einigen dieser Projekte bietet Garcia Garcia einen Service an, der von der Standortwahl bis zum Bau, einschließlich der Gestaltung von Gebäuden, reicht. Mit einem diversifizierten Portfolio verfügt das Unternehmen auch über zwei Gewerbegebiete in Mide (Guimarães) und in Ermida (Santo Tirso), wobei letzteres gerade erweitert wurde.

