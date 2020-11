AK Online-Preismonitor: „Must-haves“ – Masken, Handschuhe & Co mit großen Preisunterschieden!

AK ortet enorme Preisdifferenzen bei gleichen Produkten sowie bei Produkten unterschiedlicher Marken und Anbieter

Wien (OTS) - Mund-Nasen-Schutz, Desinfektionsmittel & Co gehören mittlerweile zu unserem Alltag. Die AK hat die Preise für 250 „Corona-Schutz“-Produkte bei elf Online-Shops und Apotheken unter die Lupe genommen und fand große Preisunterschiede: So kann ein und derselbe Desinfektionsspray bis zu 48 Prozent mehr kosten.

Der AK Preismonitor zeigt: Die Geschäfte verkaufen meistens eigene Produkte und Marken. Kaum werden gleiche Produkte in mehreren Online-Shops angeboten.

„Die größte Preisdifferenz fanden wir bei ein und demselben Produkt mit 48 Prozent“, sagt AK Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic. Der Lysoform Bad-Reiniger Spray (100 Milliliter) kostet im günstigsten Fall 45 Cent, im teuersten 67 Cent. Ein anderes gleiches Produkt war etwa um ein Drittel teurer. Für ein und denselben Lysoform Desinfektions-spray (100 Milliliter) verlangen die Shops zwischen 1,50 und 1,99 Euro (Differenz 32,6 Prozent).

Bei Mund-Nasen-Schutz, Einweghandschuhen, flüssigen und Gel Desinfektionsmitteln & Co gibt es ja nach Marke und Online-Shop oder Online-Apotheke exorbitante Preisunterschiede. Nur ein Beispiel: Bei Einmal-Handschuhen fand die AK zehn Stück mit Preisen zwischen 17 Cent und 6,95 Euro. „Das ist eine Preisdifferenz von fast 4.000 Prozent“, rechnet Zgubic vor. „Die gewaltigen Preisdifferenzen erklären sich aufgrund der Qualität, aber auch Anbieter.“

Was Maske, Einmalhandschuhe & Co je nach Qualität und Anbieter kosten können (Preise in Euro) – vier Beispiele

Produktkategorie Menge billigste teuerste Differenz Einmalhandschuhe 10 Stück 0,17 6,95 3.988 % MNS Erwachsene 1 Stück 0,40 13,75 3.338 % Desinfektionstücher 10 Stück 0,28 5,59 1.896 % MNS Kinder 1 Stück 0,75 9,95 1.227 %

Dass Online-Apotheken „Apothekerpreise“ haben, lässt sich nicht generell feststellen. Bei manchen Produktkategorien waren die Online-Apotheken teurer, dann wieder die Online-Drogerien und Supermärkte. „Preisvergleiche lohnen sich“, rät Zgubic.

Zum Preismonitor: Die AK hat von 13. Oktober bis 5. November 2020 die Preise von insgesamt 250 Mund-Nasen-Schutzmasken, Plastik- und Einweg-Handschuhen sowie von Desinfektionsmitteln in den Online-Shops von Bipa, DM, Müller, Billa, Interspar, Amazon und fünf Online-Apotheken erhoben und deren jeweilige Grundpreise gegenübergestellt.

SERVICE: Den AK Preismonitor finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at

Die AK setzt sich für #Gerechtigkeit ein. Seit 100 Jahren. #fürimmer.

