Am 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag: Einladung zur virtuellen Awareness Session „HIVpositivGestimmt“ am 26. November

Nahezu normale Lebenserwartung für HIV-Betroffene durch medizinische Fortschritte

Offener Dialog als Treiber einer erfolgreichen ganzheitlichen Behandlung

Neuer Podcast „Positiv gestimmt“

„Gleich mal vorab: HIV ist für mich keine Krankheit, sondern eine Infektion“ , so Uwe, einer der vier Akteure des neuen Podcasts „Positiv gestimmt“ und selbst HIV-Betroffener. „Ich habe mir eine Strategie entwickelt, die heißt: Nicht der Virus hat mich im Griff, sondern ich habe den Virus im Griff." Uwe lebt seit vielen Jahren ein gutes Leben mit HIV – oder trotz HIV.

Durch die medizinischen Fortschritte in der Therapie ist HIV zu einer gut behandelbaren chronischen Krankheit geworden. Mittlerweile hat die Mehrzahl der PLHIV (People living with HIV), die Zugang zu einer antiretroviralen Therapie (ART) hat, bei regelmäßiger Therapie eine nahezu normale Lebenserwartung und kann in den Bereichen Arbeit, Sexualität und Familie ein ähnliches Leben führen wie Nicht-Infizierte.(1)

Am 26. November lädt GSK zur virtuellen Awareness Session „HIVpositivGestimmt“ mit Fachexperten und HIV-betroffenen Menschen und Influencern (z.B. Tamara Mascara) ein. Alle Eckdaten sowie den Einwahllink zur Awareness Session #HIVpositivGestimmt finden Sie im Anschluss.

Positive Perspektiven für HIV-Betroffene

Mündige PLHIV, die den offenen und aktiven Dialog pflegen und Entscheidungen gemeinsam mit ihren Behandlern treffen, berichten mit größerer Wahrscheinlichkeit über bessere Therapietreue und bessere Behandlungsergebnisse.

Eine Viruslast unter der Nachweisgrenze zu haben, auch U = U (undetectable = untransmittable, also nicht nachweisbar = nicht übertragbar) genannt, geht damit einher und führt zu einer höheren Lebensqualität. Zudem können sie durch U = U weder ihre Sexualpartner noch andere mit HIV anstecken. (2,5)

Die ganzheitliche Behandlung eröffnet HIV-betroffenen Menschen positive Perspektiven. Sie spielt dabei eine große Rolle, sie zu empowern und das Stigma rund um das Thema HIV und Aids weiter zu enttabuisieren. „Je offener wir mit dem Thema umgehen, desto weniger Gewicht hat es für uns alle“ , so Memo, ein weiterer Podcast-Akteur von „Positiv gestimmt".

Die Langzeit-Lebensqualität entwickelt sich zu einer entscheidenden Priorität in der Versorgung von PLHIV – ein Ziel, das auch als „die vierte 90“ beschrieben wird.(³)

Aktuelle internationale Studie „Positive Perspektives 2“

Als weltweit führendes, forschungsfokussiertes Gesundheitsunternehmen unterstreicht GlaxoSmithKline (GSK) eine der Kernaussagen der aktuellen weltweit in 25 Ländern durchgeführten Studie „Positive Perspectives 2“, dass es für Menschen mit HIV besonders wichtig ist, gemeinsam mit ihren Behandlern frühzeitig sicherzustellen, dass ihre sich entwickelnden Bedürfnisse in Bezug auf die Behandlung sowie auch andere Gesundheitsprobleme in der Planung berücksichtigt werden.(3,6)

Wiltrut Stefanek, Gründerin und Obfrau von PulsHIV ermutigt: „Ich traue meinem Umfeld zu, dass ich mit ihnen offen über meine HIV-Infektion, mit der ich offen lebe, reden kann. Denn dadurch können Ängste, Unsicherheiten und Vorurteile abgebaut werden und es kann für beide Seiten ein offener und respektvoller Umgang miteinander entstehen.“

Gesund altern mit HIV

Angesichts der steigenden Lebenserwartung ist es für PLHIV wichtig, kontinuierlich im Austausch mit ihren Behandlern zu bleiben, um sich entwickelnde Bedürfnisse in der Therapie zu erkennen und zu adressieren. Das ist vor allem wichtig, da PLHIV mit zunehmendem Alter vergleichsweise gefährdeter für Komorbiditäten wie Herz -Kreislauf -Erkrankungen, Typ 2 Diabetes, Nieren - oder Lebererkrankungen, Osteoporose und verschiedene Krebserkrankungen sind, als Nichtinfizierte.(4)

Ein gutes Gespräch

Wie wichtig ein gutes Gespräch ist, weiß der Musicalstar Gerben Grimmius aus eigener Erfahrung. Sein erster Gedanke nach der Diagnose HIV-positiv war: Wie erzähle ich es meinen Eltern? „Ich war gar nicht damit beschäftigt, wie ich damit umgehe“ . Was ihm besonders wichtig ist: „Die Gesellschaft hat seit dem Bekanntwerden von HIV und AIDS viele wichtige Schritte gemacht, aber es gibt es noch einen weiten Weg zu gehen“ .

Podcast „Positiv gestimmt“

Mehr gute Gespräche gibt es im Podcast „Positiv gestimmt“ zu hören, der in Zusammenarbeit mit GSK und ViiV Healthcare zur Verfügung gestellt wird.

Neben Spotify ist der Podcast auch auf www.livlife.com/de-at zu hören, einer Plattform für Menschen mit HIV und vor allem mitentwickelt von HIV-positiven Menschen, um die wichtigsten Fragen zu HIV zu klären, voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Eckdaten & Einwahllink Awareness Session #HIVpositivGestimmt am 26. November, 10:00 Uhr

GSK lädt am 26. November zur virtuellen Awareness Session „HIVpositivGestimmt“ mit Fachexperten und HIV-betroffenen Menschen, um über moderne Behandlungsmethoden aufzuklären, PLHIV (People living with HIV) zu empowern und das Stigma weiter zu enttabuisieren. Durch die Session führt Mag. Birgit Leichsenring von der Aids Hilfe Wien.

Die Themenbereiche

Wir widmen uns bei der HIV-Disease Awareness Session jenen Themen, die – wie die aktuelle internationale Studie Positive Perspectives 2 zeigt – aus Sicht der HIV-Betroffenen von besonderer Relevanz sind:

Polypharmacy: Was bedeutet die gleichzeitige Einnahme unterschiedlicher Medikamente (= Polypharmacy) und wie wirkt sich diese auf die Gesundheit und Lebensqualität der HIV-Betroffenen aus?

Was bedeutet die gleichzeitige Einnahme unterschiedlicher Medikamente (= Polypharmacy) und wie wirkt sich diese auf die Gesundheit und Lebensqualität der HIV-Betroffenen aus? U = U: Was bedeutet U = U (nicht nachweisbar = nicht übertragbar) und vor allem: Warum ist es so wichtig, medikamentös richtig eingestellt und somit „unter der Nachweisgrenze“ zu sein?

Was bedeutet U = U (nicht nachweisbar = nicht übertragbar) und vor allem: Warum ist es so wichtig, medikamentös richtig eingestellt und somit „unter der Nachweisgrenze“ zu sein? HIV & Frauen: Warum spielt Diversifikation bei HIV eine besondere Rolle? Gibt es Unterschiede in der Therapie beider Geschlechter? Haben HIV-infizierte Frauen besondere Bedürfnisse?

Warum spielt Diversifikation bei HIV eine besondere Rolle? Gibt es Unterschiede in der Therapie beider Geschlechter? Haben HIV-infizierte Frauen besondere Bedürfnisse? Altern mit HIV: Wie wirkt sich HIV im höheren Alter aus? Was gilt es besonders zu berücksichtigen? Denn Fakt ist: Der medizinische Fortschritt ermöglicht ein gesundes Altern mit HIV.

Wie wirkt sich HIV im höheren Alter aus? Was gilt es besonders zu berücksichtigen? Denn Fakt ist: Der medizinische Fortschritt ermöglicht ein gesundes Altern mit HIV. Vorstellung Podcast „Positiv gestimmt“



Teilnehmer am Talk

Horst Schalk, Schalk:Pichler Gruppenpraxis

David Mayrhofer, MSc, Klinische und Gesundheitspsychologie, Supervisor & Cooach

HIV-Betroffene, unter anderem der Gerben Grimmius, Musicalstar von Cats, sowie Wiltrut Stefanek, Gründerin und Obfrau von PulsHIV



Danach laden wir zur Q&A-Runde mit den Talk-Teilnehmern bzw. zum Teil sehr bekannten Influencern wie Tamara Mascara ein.

Plattform: Der Talk findet über Zoom statt und wird aufgezeichnet.

Einwahllink: https://us02web.zoom.us/j/83416071421

