Agent und Makler: Wer haftet wofür?

Versicherungsnehmern ist selten bewusst, wer sie beim Abschluss ihrer Versicherungen unterstützt hat und welche Rechtsfolgen damit verbunden sind.

Wien (OTS) - Bei Leistungsablehnung seitens der Versicherungsunternehmen fühlen sich Versicherungsnehmer oft falsch beraten. Wie auch kürzlich bei einem in der ORF-Sendung Bürgeranwalt (Ausstrahlung vom 7. November 2020) diskutierten Fall rund um eine Betriebsunterbrechungsversicherung.

Sollte tatsächlich eine Fehlberatung vorliegen, stellt sich die Frage, wer rechtlich dafür haftbar gemacht werden kann. Die Antwort kann nur gefunden werden, wenn man sich die Unterschiede der beiden gesetzlich möglichen Formen der Versicherungsvermittlung genauer ansieht: Agent und Makler.

Was ist ein Agent?

Agenten sind ständig beauftragte Erfüllungsgehilfen der Versicherungsunternehmen. Demnach haften die Assekuranzen für ein Verschulden dieser Gehilfen wie für ihr eigenes.

Es gibt solche, die ausschließlich Produkte von einem Versicherer vertreiben (Einfachagenten) und solche, die Produkte unterschiedlicher Gesellschaften anbieten (Mehrfach-Agenten). Die Kernkompetenz des Versicherungsagenten liegt in der Vermittlung von primär standardisierten Versicherungslösungen.

Agenten sind jedenfalls als Augen und Ohren der Versicherungsgesellschaften zu betrachten und somit haftet in fraglichen Fällen in erster Linie der Versicherer direkt für ihr Fehlverhalten.

Was ist ein Makler?

Makler arbeiten objektiv und unabhängig und sind laut Gesetz dem „Best Advice“-Prinzip verpflichtet. Das bedeutet, dass sie nach Erhebung der Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kunden das individuell bestmögliche Produkt am Markt empfehlen müssen. Sie schöpfen dabei aus den Produkt-Portfolios aller Anbieter. Im Bedarfsfall können sogar maßgeschneiderte, nicht am Markt erhältliche Deckungskonzepte entwickelt werden. Die Kernkompetenz des Maklers liegt in der Beratung des Kunden und in der Schadensbearbeitung.

Dazu Ing. Alexander Punzl, Präsident des ÖVM-Österreichischen Versicherungsmaklerrings: „Wir verstehen uns als kleine Anwälte der Kunden. Basis dafür ist unsere solide Ausbildung und umfassendes Wissen rundum Produkte und Gesetzteslagen.“

Makler gelten als Bundesgenossen ihrer Kunden und haften demnach bei Beratungsfehlern selbst.

