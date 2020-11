Venture Global LNG gibt KBR EPC Zuschlag für die LNG-Exportanlage in Plaquemines

Arlington, Va. (ots/PRNewswire) - Venture Global LNG, Inc. gibt bekannt, dass KBR als Hauptauftragnehmer für Phase 1 des LNG-Exportprojektes Plaquemines, das derzeit in der Entwicklungsphase in Plaquemines Parish, Louisiana, ist, den Zuschlag für die Planung, Beschaffung und Errichtung (EPC) erhalten hat. KBR wird hochgradig modularisierte, eigentümerausgestattete Ausrüstung in diese Anlage mit einer Kapazität von 10 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) einbauen. Diese ist mit den Systemen identisch, die aktuell im Calcasieu-Pass-Projekt von Venture Global LNG erfolgreich geliefert und installiert werden.

Mike Sabel, Executive Co-Chairman und CEO, sagte: "KBR verfügt über eine außergewöhnliche Bilanz in der LNG-Industrie, sie haben etwa ein Drittel der weltweiten Verflüssigungskapazität geplant und geliefert. Sie wissen, dass unsere Neuentwicklung mittelgroßer, modularer Züge, die vorfabriziert und als Ganzes an den Standort geliefert werden, diese Industrie revolutioniert. Plaquemines LNG wird die Verflüssigungszüge 19 bis 36 von Venture Global einsetzen, die mit den 18 Zügen identisch sind, die derzeit gefertigt und an unser Calcasieu Pass LNG-Projekt geliefert werden. Dieser Vertrag mit KBR wird es uns ermöglichen, eine zweite, technisch vollständige LNG-Produktionsanlage von Weltklasse auf den Markt zu bringen, und zwar innerhalb unseres Zeitplans und Budgets."

Executive Co-Chairman Bob Pender fügte hinzu: "KBR bringt mehr als ein Jahrhundert internationaler Erfahrung in das Plaquemines LNG-Projekt ein und teilt unser Engagement für eine termin- und budgetgerechte Ausführung und eine möglichst sichere Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter und Partner. Jetzt, da wir bald am Standort für Plaquemines LNG mit den ersten Arbeiten vor Ort beginnen, freuen wir uns, aus den am Calcasieu-Pass gewonnenen Erfahrungen lernen zu können. Dort schließen wir bereits unsere ersten Verflüssigungszüge an und wir können den erfolgreichen Ansatz, den wir dort entwickelt haben, weiter verbessern."

Das LNG-Projekt Plaquemines hat alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten und verbindliche Abnahmevereinbarungen mit PGNiG (2,5 MTPA) und EDF (1 MTPA) über 20 Jahre für 3,5 MTPA der Projektkapazität unterzeichnet.

Informationen zu Venture Global LNG

Venture Global LNG ist ein langfristiger Anbieter von verflüssigtem Erdgas zu geringen Kosten aus den reichen Erdgasvorkommen Nordamerikas. Derzeit baut oder erschließt das Unternehmen 50 MTPA Produktionskapazität in Louisiana, um der Welt saubere Energie zu günstigen Preisen zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter www.venturegloballng.com.

