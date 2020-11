1. Wiener Landtag (1)

Konstituierende Sitzung

Wien (OTS/RK) - Heute, Dienstag, hat sich neben dem Gemeinderat auch der Wiener Landtag in der neuen Legislaturperiode konstituiert. Der bisherige Landtagspräsident Ernst Woller (SPÖ) bedankte sich bei allen Mandatarinnen und Mandataren, die dem künftigen Plenum nicht mehr angehören. In einer Abschiedsrede bedankte sich Veronika Matiasek (FPÖ) für die „gute Zusammenarbeit“, sie war in der vergangenen Legislaturperiode Zweite Landtagspräsidentin.

In geheimer Wahl wurden anschließend die drei LandtagspräsidentInnen auf Vorschlag der SPÖ (Erster und Zweiter Präsident) und auf Vorschlag der ÖVP (Dritter Präsident) gewählt.

Erster Landtagspräsident ist erneut Ernst Woller (80 Stimmen); Zweiter Landtagspräsident ist Christian Meidlinger (82 Stimmen); Dritter Landtagspräsident ist Manfred Juraczka (66 Stimmen). Die neuen Präsidenten nahmen die Wahl an.

