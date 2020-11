Digitaler Stift überzeugt Jury: STABILO EduPen erhält Innovationspreis Bayern 2020 (FOTO)

Heroldsberg (ots) - STABILO hat den Innovationspreis Bayern 2020 in der Kategorie "Kooperation Wirtschaft und Wissenschaft" für seinen digitalen Stift, den EduPen, erhalten. Der Preis ist eine Auszeichnung für herausragende innovative Leistungen und unterstreicht damit die Innovationskraft des weltweit agierenden Familienunternehmens aus Heroldsberg. Passend zum digitalen Helfer war die Verleihung am 23. November 2020 eine hybride Veranstaltung, die per Live-Stream übertragen wurde. Die Ehrung übernahm Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert.

Die Vermessung der Handschrift in der Schule

Die Idee hinter dem EduPen ist genial: Mittels Sensoren vermisst der digitale Helfer für Lehrkräfte die Handschrift von SchülerInnen im Schreibunterricht und überträgt diese Daten in eine App. Es handelt sich also um einen intelligenten digitalen Stift, der aber wie gewohnt auf Papier schreibt. Die Informationen, die sich aus dem Schreibtempo, -druck, -rhythmus und der Lesbarkeit ergeben, werden gesammelt und zu einem Kompetenzprofil des Schulkindes zusammengeführt. Auf diese Weise kann die Lehrkraft sehr einfach nachvollziehen, wo der jeweilige Förderschwerpunkt des Kindes liegt.

Das ausgereifte Konzept des EduPen wurde nun im Rahmen des Innovationspreis Bayern 2020 mit dem Sonderpreis in der Kategorie "Kooperation Wirtschaft und Wissenschaft" ausgezeichnet. Die hybride Verleihung der Auszeichnungen am 23. November 2020 haben Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert, der Präsident des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags Dr. Eberhard Sasse und der Präsident der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Handwerkskammern Franz Xaver Peteranderl übernommen.

"Wir sind sehr stolz über diese Ehrung", freut sich STABILO Geschäftsführer Horst Brinkmann. "Der Innovationspreis ist eine Bestätigung dafür, dass unser Weg, Neues und Ungewöhnliches zu wagen, der richtige ist. Derzeit ist uns kein vergleichbares Produkt am Markt bekannt. Der EduPen zeigt zudem: Handschrift und Digitalisierung sind kein Gegensatz. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag dazu, dass die Digitalisierung auf unkomplizierte Weise Einzug in den Unterricht hält."

Der STABILO EduPen als Problemlöser

Gerade in der heutigen Zeit, wo digitales Lernen und Homeschooling relevanter denn je sind, können intelligente Werkzeuge wie der EduPen im täglichen Lehrbetrieb eine große Entlastung sein. Sie unterstützen die Lehrkräfte an Grundschulen und weiterführenden Schulen, die Anforderungen sowie die Aufgabe zu meistern, individueller und gleichzeitig digitaler zu unterrichten. Mit den digitalen Aufzeichnungen des EduPen können Lehrkräfte die Schreibleistung von Schulkindern schneller einstufen und differenzierter fördern. Gleichzeitig hilft der EduPen Kindern beim Schreibenlernen. Denn der Erwerb einer flüssigen, automatisierten Handschrift ist nach wie vor - Tablets hin oder her - eine der elementaren Grundlagen für eine erfolgreiche Schullaufbahn. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Schreiben mit der Hand nachweislich die Merkfähigkeit, das inhaltliche Verständnis und die Kreativität verbessert.

So funktioniert der EduPen

Der STABILO EduPen analysiert über Sensoren die Beschleunigung, Drehraten, das Magnetfeld und den Andruck auf dem Papier beim Schreiben und übermittelt diese Daten drahtlos an eine App. Beurteilt wird die Bewegung mit dem Stift - sie gibt Aufschluss über den Schreibvorgang. In der App findet eine schnelle und objektive Einstufung der motorischen Schreibfertigkeiten statt, die durch bloßes Beobachten nicht zu erkennen sind. Im Anschluss generiert die App ein Testergebnis und einen Bericht, der Lehrkräften als objektive Grundlage für Elterngespräche dienen kann. Zusätzlich ist die App in der Lage, kompetenzorientierte Übungen in Form von Arbeitsblättern bereitzustellen und so gezielt das Potenzial des Schulkindes individuell zu fördern. Der EduPen - ein innovatives Tool, das sich auf die individuellen Fähigkeiten eines jeden Kindes einstellt. Nicht erst seit gestern eine ausgezeichnete Idee von STABILO.

STABILO Education gehört zu dem Schreibgerätehersteller STABILO. Im Mittelpunkt stehen Entwicklung und Vertrieb pädagogischer Lehr-, Übungs- und Weiterbildungsangebote für Kindergarten, Schule und zu Hause rund um die Themen "leichter schreiben lernen" und Schreibmotorik.

