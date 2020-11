ORF III am Mittwoch: „Heimat Österreich“-Premiere „Leben im Lesachtal“ und „Land der Berge“-Doppel in Vorarlberg

Außerdem: Zweimal „treffpunkt medizin“ zur Impfdebatte und „Toxische Trends“ zum Thema Verkehr

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information startet am Mittwoch, dem 25. November 2020, wieder um 9.30 Uhr mit „ORF III AKTUELL“ in den Programmtag und zeigt neben Interviews, Live-Schaltungen und Reportagen auch alle relevanten Pressekonferenzen.

Mit „Leben im Lesachtal“ präsentiert der ORF III-Hauptabend in „Heimat Österreich“ eine Doku-Neuproduktion. Im Mittelpunkt steht hierbei das namensgebende alpine Hochtal an der Grenze zu Italien. Auf über 1.000 Meter wird hier heute noch Getreide angebaut, das zu einem ganz besonderen Brot verarbeitet wird. Regisseur Martin Vogg trifft jene Bauern, die in dieser bergigen Region die steilen Hänge bewirtschaften und deren Höfe auf eine teils jahrhundertealte Geschichte zurückblicken. In Maria Luggau befindet sich mit der Kirche Maria Schnee außerdem ein ganz besonderes Ziel für Wallfahrten. Der Glaube spielt hier eine große Rolle, denn die vielen Naturkatastrophen haben die dort ansässigen Menschen gottesfürchtig gemacht.

Anschließend geht es in „Land der Berge“ zuerst nach „St. Anton am Arlberg mit Peter Habeler“ (21.05 Uhr) und anschließend „Über Berg und Tal – Auf Skiern quer durch Vorarlberg“ (21.55 Uhr).

Danach widmet sich „treffpunkt medizin“ in zwei Dokumentationen dem Thema Impfen, zunächst mit Markus Voglauers Neuproduktion „Gesundheits-Mythen: Impfen“ um 22.20 Uhr. Ausgelöst durch die Corona-Pandemie wurde der Glaubenskrieg rund um die Impfdebatte wieder neu entfacht. Dabei kursiert eine regelrechte Informationsflut, die sowohl seriöse als auch dubiose Quellen enthält. In „treffpunkt medizin“ machen Expertinnen und Experten einen Faktencheck. Dafür werden u. a. Christiane Druml (Bioethikerin), Herwig Kollaritsch (Tropenmediziner und Mitglied der Impfkommission), Alexander Herzog (Generalsekretär, Pharmig) und Reinhard Mitter (Kinderarzt und Impfaufklärer) zu Wort kommen. Anschließend präsentiert der Film „Impfen? Wir nicht!“ (23.00 Uhr) Argumente und Studien von Impfgegnern. Den Abschluss des Abends bietet „Quantensprung – Die Doku“ mit der vierten Folge der fünfteiligen Dokureihe „Toxische Trends“ über den „Verkehr“ (23.45 Uhr).

