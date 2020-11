Josef Taucher (SPÖ) zur Konstituierung des Gemeinderats: SPÖ-Klub ist mit neuem Team für die kommenden Herausforderungen gewappnet

„Zukunftsprojekte für Wienerinnen und Wiener umsetzen“

Wien (OTS/SPW-K) - Heute, Dienstag, fand die Konstituierung des Wiener Gemeinderats und Landtags statt. Corona-bedingt wurde die Sitzung im Festsaal des Wiener Rathauses und nicht wie sonst üblich im Gemeinderatssaal abgehalten, um die nötigen Sicherheitsabstände wahren zu können.

Rund eine Stunde nach Beginn der konstituierenden Gemeinderatssitzung wurde Michael Ludwig im Zuge einer geheimen Wahl als Bürgermeister der Stadt Wien bestätigt. Von den insgesamt 100 abgegebenen gültigen Stimmen der MandatarInnen entfielen 60 Stimmen auf ihn (SPÖ und NEOS haben gemeinsam 54 der 100 Mandate). Im Anschluss an die Wahl begab sich Ludwig in die Hofburg, um auch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Landeshauptmann angelobt zu werden.

Auch die amtsführenden StadträtInnen wurden heute, Dienstag, wiedergewählt. Das Team von Michael Ludwig geht dabei ohne personelle Veränderungen, aber dafür mit neu zugeschnittenen Ressorts in die neue Legislaturperiode. Die Wahlergebnisse im Detail: Jürgen Czernohorszky (66 Stimmen), Kathrin Gaál (63 Stimmen), Peter Hacker (57 Stimmen), Peter Hanke (57 Stimmen), Veronica Kaup-Hasler (63 Stimmen), Ulli Sima (54 Stimmen).

Erfreut zeigt sich der Vorsitzende des SPÖ-Klubs im Wiener Rathaus, Josef Taucher: „Der heutige Tag ist für uns alle etwas ganz Besonderes. Ich gratuliere Bürgermeister Michael Ludwig und seinem Regierungsteam zur Wiederwahl und heiße unsere neuen Mandatarinnen und Mandatare herzlich willkommen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen und darauf, in den kommenden Jahren unsere Zukunftsprojekte für die Wienerinnen und Wiener umzusetzen. Mit insgesamt zwölf neuen Abgeordneten, einem fast ausgeglichenen Anteil an Frauen und Männern sowie Mitgliedern aus allen Bezirken und Berufssparten hat der SPÖ-Klub im Rathaus ein vielfältiges, diverses Team und ist damit bestens für die kommenden Herausforderungen gewappnet. Bürgermeister Michael Ludwig wurde heute mit seinem bewährten Team bestätigt und kann sich auf die Unterstützung aus dem um zwei Mitglieder gewachsenen Rathausklub verlassen.“

„Wir haben in den nächsten Jahren viel vor, um Wien als ‚Smart City‘ weiterzuentwickeln. Mit dem Zukunftsressort werden wir Wien bis 2040 klimaneutral machen und dafür mit dem Klimarat zusammenarbeiten. Mit dem Innovationsressort werden wir den öffentlichen Verkehr ausbauen und in Richtung „Mobility as a Service“ weiterentwickeln. Wir werden weiterhin sogenannte Urban Heat Islands bekämpfen, indem wir unter anderem die grüne und blaue Infrastruktur ausbauen. Bei allem stehen die demokratische Beteiligung der Wienerinnen und Wiener sowie die Transparenz unserer Arbeit im Zentrum. Es wird eine intensive, herausfordernde Zeit und wir werden auf Zug arbeiten – aber wir sind bereit und freuen uns darauf“, so Josef Taucher abschließend.

