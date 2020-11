NEOS begrüßen steuerfreie Weihnachtsgutscheine

Sepp Schellhorn: „Wir wollen, dass die lohnsteuerlich relevante Grenze bei Gutscheinen einmalig für das Jahr 2020 auf 500 Euro erhöht wird.“

Wien (OTS) - „Es freut mich natürlich, dass ÖVP und Grüne unsere Idee für steuerfreie Weihnachtsgutscheine so rasch aufgenommen haben“, sagt NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn, der bereits in der heutigen Ausgabe des „Kurier“ eine solche Umsetzung gefordert hat und geht sogar noch einen Schritt weiter: „Wir wollen, dass die lohnsteuerlich relevante Grenze bei Gutscheinen einmalig für das Jahr 2020 auf 500 Euro erhöht wird. Davon profitieren sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Betriebe.“ Wichtig sei dabei, dass diese auch von Unternehmer_innen steuerlich absetzbar sein sollen.

Die Gutscheine sollen dann in speziellen Branchen wie etwa der Gastronomie, Hotellerie und anderen Unternehmen, die ein besonders schwieriges Jahr hinter sich haben, eingelöst werden können. Schellhorn: „Wir könnten damit einen Ansporn geben, diese Branchen wieder stärker zu nutzen. Mit der Maßnahme hätten Unternehmen zusätzlich die Möglichkeit, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die nötige Wertschätzung für die harte Arbeit in diesem so herausfordernden Jahr entgegenzubringen.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu