Alfons Haider lanciert mit den Wiener Pensionistenklubs den Schlager „Tanz!“

Alfons Haider macht Musical-Fans zu seinem 63. Geburtstag ein besonderes Geschenk: Die Song-Auskoppelung „Tanz!“ aus dem Musical „Onkel Harry“ geht inkl. eines Videos online!

Wien (OTS) - „Onkel Harry“ ist ein Musical der PensionistInnenklubs für die Stadt Wien. Neben Alfons Haider und Peter Faerber spielen die Wiener SeniorInnen die Hauptrolle. Diese haben uns beim Casting gezeigt, dass die Generation 60plus heutzutage mit den Attributen „alt, gebrechlich und verstaubt“ nichts mehr zu tun hat. Von Gesangseinlagen, Stepptanz-Performances bis zur Burlesque-Tänzerin war alles dabei! Die Uraufführung wurde wegen der COVID-Pandemie auf Herbst des Jahres 2021 verschoben. Ein hochkarätiges Profi-Team (Regisseur und Choreograph Ferdinando Chefalo, Komponist Michael Scheickl, Coachin Elisabeth Engstler und Autorin, Initiatorin und Leiterin der Onkel-Harry-Nachhaltigkeits-Projekte Anna Kofler) begleitet das coole Oldie-Ensemble.

Aus den 600 Casting-BewerberInnen 60plus ging zudem ein „Onkel Harry Chor“ hervor. Der Chor stellt auf dieser ersten Auskopplung des Songs „Tanz!“ eindrucksvoll sein Können unter Beweis! Das Lied handelt davon, dass man immer nur so laut ist, wie man sich fühlt, und, dass es nie zu spät ist, um zu singen und zu tanzen oder sich nach Belieben auszudrücken!

Alfons Haider wird zusätzlich in Zusammenarbeit mit den PensionistInnenklubs der Stadt Wien des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser eine Weihnachtsshow aufnehmen, die am 24.12. zwischen 15:00 und 16:00 Uhr in ganz Österreich online gestreamt wird. „Gerade in dieser fordernden Zeit ist es mir ein persönliches Anliegen, ein bisschen Heiterkeit und Wärme in die Wohnzimmer jener Menschen zu bringen, die jetzt besonders unter Einsamkeit leiden“, so Alfons Haider.

Der mediale Auftritt von "Onkel Harry" gewann in den Kategorien „Positive Change“ (Bronze) und „Soziales“ (Silber) zwei EFFIE 2020-Auszeichnungen!

Das Musical „Onkel Harry“ wird mit freundlicher Unterstützung der Wiener Städtischen Versicherung und Neuroth Hörgeräte realisiert.

Weihnachten mit Alfons Haider

