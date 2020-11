„Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien in ORF 1

Am 25. November um 21.55 Uhr

Wien (OTS) - In einer neuen Ausgabe von „Gute Nacht Österreich“ am Mittwoch, dem 25. November 2020, um 21.55 Uhr in ORF 1 widmet sich Peter Klien unter anderem dem aktuellen Lockdown, eine Maßnahme, die Österreich spaltet. Zur aktuellen Situation nimmt auch Gernot Kulis als Karl Schmähhammer, Bundesminister für Irreres, Stellung. Außerdem: Die neue Wiener Stadtregierung nimmt ihre Arbeit auf und Klien wirft einen Blick in das zwischen SPÖ und NEOS ausverhandelte Koalitionsabkommen, ein mehr als 200-seitiges Papier, das doch einige „Schmankerl“ enthält – für Peter Klien eine satirische Steilvorlage. Weiters geht die Sendung der Frage nach, wie es mit dem heimischen Wintertourismus weitergeht. Kurzfristig zeigen sich die Touristiker/innen durch das Coronavirus verschnupft, langfristig sehen Expertinnen und Experten durch den Klimawandel Feuer am Dach.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at