Rendi-Wagner gratuliert Ludwig zur Wahl zum Wiener Bürgermeister

SPÖ-Chefin: „Wien bei Ludwig in besten Händen“

Wien (OTS/SK) - Michael Ludwig ist heute, Dienstag, im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Wiener Gemeinderats zum Wiener Bürgermeister gewählt worden. SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner gratuliert dem Wiener Landesparteivorsitzenden, Bürgermeister Michael Ludwig herzlich zur Wahl: „Wien ist bei Michael Ludwig in besten Händen. Als Bürgermeister wird er die Geschicke unserer Hauptstadt weiterhin in gewohnt guter Manier lenken und die Wienerinnen und Wiener sicher durch die Corona-Krise führen.“ Ludwig gehe mit dem neuen Koalitionspartner NEOS einen neuen, mutigen Weg und werde weiterhin dafür sorgen, dass Wien die lebenswerteste Stadt der Welt bleibt, so Rendi-Wagner. **** (Schluss) bj

