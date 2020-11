Leichtfried: Regierung kürzt Hacklern die Pension und schmeißt mit 30 Millionen Euro für Eigen-PR um sich

„Eine Verhöhung der Bevölkerung, die ihresgleichen sucht“

Wien (OTS/SK) - „Das ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten“, sagt SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried zum Plan der Regierung, „mit 30 Millionen Euro den größten PR-Etat aller Zeiten für Regierungs-PR auszugeben“. Leichtfried: „Vor wenigen Tagen kürzt und streicht die Regierung tausenden PensionistInnen ihre Hackler-, Schwerarbeiter-, Invaliditätspensionen. Um denselben Betrag gönnen sich Kurz, Kogler und Co. nun ein fettes Budget für PR-Berater und Agenturen. Wie abgehoben, zynisch und weg von den Problemen der Bevölkerung kann man eigentlich sein?“, so Leichtfried. ****

„Wie sollen sich Pensionisten fühlen, die jahrzehntelang in schweren Berufen gearbeitet haben, jetzt Anspruch auf eine Pension von z.B. 2.300 Euro hätten und denen gesagt wird, ihnen wird jetzt die Pension um ein paar hundert Euro gekürzt, weil das anders nicht leistbar sei? Aber gleichzeitig bestellen sich Kanzler Kurz, Finanzminister Blümel, Vizekanzler Kogler etc. um dasselbe Geld sündteure PR-Konzepte, um das eigene ramponierte Image aufzumöbeln. Das ist eine Verhöhnung der Bevölkerung, die ihresgleichen sucht!“, so Leichtfried.

Der stv. Klubvorsitzende fordert, die Auftragsvergabe sofort zu stoppen: „Kein Cent Steuergeld mehr darf in die Eigen-PR dieser Regierung fließen!“ (Schluss) bj/ah

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at