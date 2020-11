Mit der „DONAU Sicher im Netz“: Cyberversicherung für Privatkunden

Die Gefahren im Internet sind vielfältig. Mit „DONAU Sicher im Netz“ deckt die DONAU Versicherung nun auch Cyberrisiken für Private. Im Fall der Fälle stehen IT-Experten rasch zur Seite.

Wien (OTS) - In wenigen Tagen ist Black Friday. Der letzte Freitag im November läutet das Weihnachtsgeschäft im Handel ein. Insbesondere Onlineshops setzen dabei auf zahlreiche Angebote. Im Internet einzukaufen oder Bankgeschäfte online zu erledigen, ist gerade in Zeiten wie diesen besonders bequem. Zugleich steigt jedoch die Cyberkriminalität – laut Bundeskriminalamt zuletzt um rund 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Immer mehr Privatpersonen werden Opfer eines digitalen Einbruchs, von Datendiebstahl oder Hacking.



Rundum geschützt durch die digitale Welt

Die DONAU bietet ab sofort mit „DONAU Sicher im Netz“ eine Cyberversicherung für Privatkunden. Sie schützt bei einem digitalen Einbruch. Denn rund jeder fünfte Internetnutzer war schon einmal von Cyberkriminalität betroffen.



„Das Internet sicher zu nutzen ist Wunsch vieler Menschen. Dabei können die Risiken durch ein bewusstes Onlineverhalten reduziert werden. Wir vervollständigen mit ‚DONAU Sicher im Netz‘ unser Angebot an Cyberversicherungen“, erklärt DONAU-Vorstand Wolfgang Petschko. „Eine gute Versicherung gegen den digitalen Einbruchsdiebstahl ist durch die zunehmende Vernetzung eine wichtige Ergänzung für jeden Haushalt. Im Fall des Falles können die finanziellen Folgen abgefedert werden und Experten stehen unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite.“



Online abschließen – sicher lossurfen



Die Cyberversicherung der DONAU kann selbstverständlich online abgeschlossen werden. Entweder über die Seite des persönlichen DONAU-Beraters oder einfach auf der Website der DONAU.



„Cyberrisiken betreffen uns alle. Die DONAU bietet die sichere Möglichkeit, den Abschluss schnell und einfach online zu beantragen. Wir beraten selbstverständlich auch gerne und umfassend dazu“, unterstreicht Reinhard Gojer, Vorstand der DONAU. „Nach dem Onlineabschluss über unsere sichere Website sind unsere Kunden ab dem nächsten Tag geschützt. ‚DONAU Sicher im Netz‘ haben wir übersichtlich gestaltet und die beiden Varianten bieten einen leistbaren Schutz für die Risiken im Internet.“



Die DONAU bietet die Variante „Basis“ um 4,99 Euro Monatsprämie sowie die Variante „Plus“ mit einer monatlichen Prämie von 7,99 Euro. Abgesichert sind in der Variante Basis der Diebstahl von Finanzmitteln, die Wiederherstellung von Daten bzw. die Entfernung von Schadsoftware, der Ersatz beschädigter Hardware, Schutz vor Erpressung im Internet, Betrug beim Onlineeinkauf sowie die Übernahme von Haftpflichtansprüchen Dritter.



Die Variante Plus bietet zusätzlichen Schutz im Social-Media-Bereich und bei Datenschutzverletzungen, bei digitalem Einbruch in das Smart Home sowie Schutz bei Identitätsdiebstahl und Cybermobbing.



Im Schadensfall können sich die Kunden an die DONAU-Serviceline wenden. Diese stellt rasch den Kontakt zu IT-Experten her, die 24 Stunden täglich Soforthilfe bieten.

Mehr zur „Sicher im Netz“-Cyberversicherung der DONAU erfahren Sie unter https://www.donauversicherung.at/privatkunden/cyberversicherung.

