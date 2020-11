AVISO: Raiffeisenhaus am Donaukanal erstrahlt orange und violett

Raiffeisen NÖ-Wien unterstützt auch heuer die weltweite UN-Kampagne "ORANGE THE WORLD" und setzt damit ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

Wien (OTS) - Raiffeisen Niederösterreich-Wien unterstützt auch dieses Jahr wieder die Kampagne "ORANGE THE WORLD", die von der Frauenorganisation der Vereinten Nationen (UN Women) organisiert wird. Dabei werden weltweit markante Gebäude orange illuminiert, um auf Frauen aufmerksam zu machen, die Opfer psychischer, physischer oder sexueller Gewalt sind. So erstrahlten in den vergangenen Jahren beispielsweise die Gebäude der Europäischen Zentralbank in Frankfurt oder des Europäischen Parlaments in Brüssel sowie das Parlament und die Albertina in Wien orange.

Während der Kampagnenzeit von 25. November bis 10. Dezember werden in den Abendstunden die Pixelwaves am Turm und an der Fassade der Filiale des Raiffeisenhauses Wien am Donaukanal als weit sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen orange beleuchtet. Raiffeisen NÖ-Wien trägt diese Kampagne der UN Women ganz bewusst mit, damit das Thema verstärkt in das Bewusstsein der Menschen gerückt wird.

Purple Light Up

Am 3. Dezember tauschen wir im Rahmen der Kampagne "Purple Light Up" für einen Tag die Farbe Orange mit Violett, um auf den Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung aufmerksam zu machen. Damit trägt Raiffeisen Niederösterreich-Wien eine zweite internationale Initiative aktiv mit und unterstützt das Ziel, verstärkt auf die Rechte und Anliegen von Menschen mit Behinderung hinzuweisen.

Über "ORANGE THE WORLD"

Die Kampagne "ORANGE THE WORLD" ist ein Projekt der UN Women, der Frauenorganisation der Vereinten Nationen und richtet sich gegen Gewalt an Frauen. Das UN-Women Nationalkomitee Österreich nahm 2017 erstmals an der weltweiten Bewusstseinsinitiative teil. Die Aktion läuft insgesamt 16 Tage lang: Sie startet am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen, und endet am 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte. In dieser Zeit werden jedes Jahr weltweit Gebäude oder Monumente orange beleuchtet.

Über die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien

Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ist eine der größten privaten Beteiligungsholdings in Österreich, die genossenschaftlich organisiert ist. Sie ist in den Geschäftsfeldern Bank, Agrar, Infrastruktur und Medien tätig. Zu ihren Beteiligungen zählen u.a. Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, AGRANA, Leipnik-Lundenburger Invest, NÖM, STRABAG und Kurier.

www.raiffeisenholding.com

Über die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG

Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien ist eine moderne Regional- und Kommerzbank im Osten Österreichs und das Spitzeninstitut der niederösterreichischen Raiffeisenbanken. Ihr Fokus liegt auf dem Aufbau und Erhalt langfristiger und nachhaltiger Kundenbeziehungen. Während sich die RLB NÖ-Wien als "Raiffeisen in Wien. Meine Stadtbank" vor allem auf die Bundeshauptstadt konzentriert, sind die lokal tätigen selbstständigen Raiffeisenbanken die führende Bankengruppe in Niederösterreich.

www.raiffeisenbank.at

