BV Lichtenegger: Der Schutz der Kinder hat für mich oberste Priorität

Zwei neue Tempo-30–Zonen in der Heinestraße und der Oberen Augartenstraße

Wien (OTS) - „Vor kurzem haben wir zwei weitere Tempo-30–Zonen in der Leopoldstadt eingeführt. Das sind wichtige Maßnahmen auf dem Weg zu mehr Verkehrssicherheit in der Leopoldstadt“, freut sich Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger. Eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gilt nun sowohl im Bereich Heinestraße/Mühlfeldgasse als auch in der Oberen Augartenstraße.

„In der Mühlfeldgasse hat das hohe Tempo durch den engen Straßenquerschnitt zu einer besonders hohen Lärmbelästigung geführt. Deshalb hat sich dort auch eine Bürger*inneninitiative für eine 30er–Zone eingesetzt. Aber auch in der Oberen Augartenstraße haben Anrainer*innen immer wieder von uns eine Temporeduktion gefordert“, berichtet Uschi Lichtenegger.

Tempo 30–Zonen senken den Lärmpegel des Straßenverkehrs um die Hälfte und erhöhen vor allem die Verkehrssicherheit in einem hohem Ausmaß. Das Unfallrisiko sinkt aufgrund des verkürzten Anhalteweges deutlich. Bei 50 km/h beträgt der Anhalteweg fast 28 Meter. Bei Tempo 30 kommt ein Auto dagegen schon nach gut 13 Metern zum Stehen.



„Der Schutz der schwächsten Verkehrsteilnehmer*innen, insbesondere der Kinder, hat für mich oberste Priorität“, so Lichtenegger abschließend.

