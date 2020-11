AVISO: Einladung zur virtuellen Pressekonferenz Studienpräsentation: Die Zukunft der Kriminalität

Eine neue Studie des KFV gibt Einblicke in die Kriminalität der Zukunft.

Wien (OTS) - Einladung zur virtuellen Pressekonferenz

am 27. November 2020, um 10:00 Uhr

im Livestream unter: https://events.streaming.at/kfv-20201127

Neue Zeiten bringen neue Kriminalitätsformen. Aber welche wird es in Zukunft geben? Mit welchen Techniken wird gearbeitet werden? Kann man sich überhaupt schützen bzw. wo muss bereits jetzt angesetzt werden, um in Zukunft präventiv gegensteuern zu können? Besonders im Hinblick auf die sich aktuell verändernden Lebensumstände durch die Corona-Pandemie gibt eine neue Studie des KFV nun Einblicke in die Kriminalität der Zukunft. Eines bleibt sicher: Langweilig wird der Polizei nicht.



Wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz rund um das Thema „Kriminalität im Wandel“ ein. Wir stellen Ihnen eine neue Studie vor und diskutieren Präventionsmaßnahmen.

Bitte beachten Sie, dass unsere Pressekonferenz z um gesundheitlichen Schutz ausschließlich via Livestream https://events.streaming.at/kfv-20201127 abgehalten wird.



Ihre Gesprächspartner anlässlich der Pressekonferenz sind:



- Dr. Othmar Thann, Direktor des KFV

- Dr. Armin Kaltenegger, Bereichsleiter Eigentumsschutz im KFV



Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter: Pressestelle KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit): Tel.: 05-77077-1919, E-Mail: pr @ kfv.at, www.kfv.at



Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)

Tel.: 05-77077-1919

E-Mail: pr @ kfv.at

www.kfv.at