Bundesjugendvertretung: Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache!

Dringender Handlungsbedarf bei Gewaltschutz in der Krise

Wien (OTS) - Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November fordert die Bundesjugendvertretung (BJV) gezielte Sofortmaßnahmen für Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind: „Jede fünfte Frau ist ab ihrem 15. Lebensjahr körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Nach dem ersten Lockdown hat sich in größeren Städten Österreichs die Zahl der gemeldeten Fälle von häuslicher Gewalt um 26 Prozent erhöht – die Dunkelziffer wird noch höher geschätzt. Gerade während den bestehenden und künftigen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen braucht es dringend mehr Notbetreuungsplätze und Beratungsangebote für Frauen und Kinder“, appelliert BJV-Vorsitzende Caroline Pavitsits an die Bundesregierung und fordert mehr Mittel für den Ausbau von Frauenhäusern und Frauenhelplines.

Neben häuslicher Gewalt, steigt auch die jährliche Zahl der Femizide – durchschnittlich wird alle zehn Tage eine Frau in Österreich ermordet. Doch Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache, betont Romana Greiner, Sprecherin des BJV Frauenkomitees: „Jedes Mal, wenn Gewalt gegen Frauen passiert, haben wir als Gesellschaft auf voller Linie versagt. Letztlich speist sich Gewalt an Frauen aus struktureller Benachteiligung und festgefahrenen Rollenbildern. Umso wichtiger ist es, Kindern und Jugendlichen so früh wie möglich Wege zur Konfliktlösung und den Umgang mit Aggressionen abseits von Gewalt aufzuzeigen. Außerdem braucht es Maßnahmen, damit Frauen nicht in die Abhängigkeit von Männern gedrängt werden.“

Die BJV und das Frauenkomitee fordern die Politik auf, präventive Maßnahmen zu setzen, die unterschiedliche Gesellschaftsgruppen erreichen. Dabei muss ein wesentlicher Fokus auf junge Menschen gelegt und die Unabhängigkeit von Frauen und Mädchen gestärkt werden, sodass sie ein selbstbestimmtes Leben führen können.



Wichtige Anlaufstellen für kostenlosen Schutz und Hilfe bei Gewalt:

Frauenhelpline: 0800 222 555

Frauenhäuser: www.aoef.at



