Wiener ÖVP will mit Rathausklub „solide Opposition“ sein

Wien (OTS/RK) - Der Rathausklub der Wiener ÖVP hat heute, Dienstag, im Vorfeld der konstituierenden Gemeinderatssitzung ihr neues Team mit 22 Abgeordneten und zwei nicht-amtsführenden StadträtInnen bei einem Fototermin vor dem Rathaus vorgestellt. „Als größte Oppositionspartei in dieser Stadt werden wir in den nächsten Jahren gute, solide und verlässliche Arbeit machen und der rot-pinken Stadtregierung genau auf die Finger schauen“, so der neue Klubobmann der ÖVP, Markus Wölbitsch-Milan.

Seit 9 Uhr tagt der Wiener Gemeinderat zum 1. Mal in der laufenden Wahlperiode. Einen Livestream von der konstituierenden Sitzung gibt es auf www.wien.gv.at.

