Reges Interesse am Online Career Day der FHWien der WKW

14 Unternehmen nutzten die erste Online-Karrieremesse der Fachhochschule, um sich als Arbeitgeber vorzustellen und Talente für offene Stellen und Praktika zu rekrutieren.

Wien (OTS) - Die richtigen MitarbeiterInnen zu gewinnen, wird für Unternehmen immer herausfordernder. Um bestausgebildete Talente zu finden, ist die FHWien der WKW für viele Firmen ein verlässlicher Partner geworden. Am ersten Online Career Day der auf Management und Kommunikation spezialisierten Fachhochschule am 19. November 2020 waren die Qualifikationen und Erfahrungen ihrer Studierenden und AbsolventInnen unter den HR-ExpertInnen besonders begehrt.

500 Besuche in Zoom-Sessions und 200 Online-Erstgespräche



Der Online Career Day 2020 der FHWien der WKW in Zahlen:

In rund 200 Online-Erstgesprächen lernten RecruiterInnen interessierte Studierende und Alumni kennen.

Die 14 teilnehmenden Unternehmen boten in 27 Unternehmenspitches Einblicke in ihre Arbeitswelten.



In den Zoom-Sessions wurden in Summe rund 500 Besuche verzeichnet.

Mit interaktiven Elementen wie Verlosungen, Frage-Antwort-Spielen und Interviews sorgten die Unternehmen für eine lebendige Atmosphäre in den Pitches. Im Vorfeld des Online Career Day konnten sich die Studierenden und Alumni beim Warm Up mit CV-Check und Bewerbungsfoto-Shooting optimal auf das Zusammentreffen mit den Firmenvertretern vorbereiten.

Grundstein für Karrieren im In- und Ausland

Mehr als 11.800 AbsolventInnen hat die FHWien der WKW in den 26 Jahren ihres Bestehens schon hervorgebracht. Für viele legte das Studium den Grundstein für Karrieren im In- und Ausland. „Dass viele unserer AbsolventInnen beruflich so erfolgreich sind, macht uns sehr stolz“, freut sich Michael Heritsch, CEO der FHWien der WKW.

Das Studienangebot der FHWien der WKW zeichnet sich durch große Praxisnähe aus. Aktuell absolvieren über 2.800 Studierende einen der 18 Bachelor- und Master-Studiengänge in den Bereichen Communication Management, Digital Economy, Financial Management, Human Resources & Organization, Journalism & Media Management, Management & Entrepreneurship, Marketing & Sales Management, Real Estate Management und Tourism & Hospitality Management.

Renommiertes Hochschulranking bestätigte die große Praxisnähe

Die Praxisnähe der FHWien der WKW wurde erst heuer durch das von der EU-Kommission initiierte, international renommierte Hochschulranking U-Multirank bestätigt. Laut U-Multirank zählt die Fachhochschule zu den besten 25 Hochschulen weltweit in der Kategorie „Kontakt zur Arbeitswelt“ – und das unter 1.800 bewerteten Hochschulen.

„Diese Top-Platzierung in einem unabhängigen Ranking belegt, dass wir unser Versprechen, unsere Studierenden bestmöglich auf die Arbeitswelt vorzubereiten, einlösen“, so CEO Michael Heritsch. „Unsere Fachhochschule kooperiert seit vielen Jahren eng mit etablierten Unternehmen. Die Studierenden knüpfen bereits während ihrer Ausbildung Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern, was ihnen den Berufseinstieg erleichtert“, ergänzt Heritsch.

Fotos zur Presseaussendung:

Beim ersten Online Career Day der FHWien der WKW hatten die Studierenden und Alumni der Fachhochschule Gelegenheit zum Gespräch mit HR-Verantwortlichen renommierter Unternehmen.

Bildrechte: Andreas Hofer



Ing. Mag. (FH) Michael Heritsch, MSc, CEO der FHWien der WKW

Bildrechte: feelimage | Matern

