OÖ. Volksblatt: "Bewährte Kräfte" (von Christian HAUBNER)

Ausgabe vom 24. November 2020

Linz (OTS) - Es sind vor allem bewährte Kräfte, auf die der kommende US-Präsident Joe Biden in seiner künftigen Regierungsmannschaft setzt. Viele von ihnen hatten bereits in der Präsidentschaft von Barack Obama Schlüsselpositionen inne und waren Vertraute Bidens, der in dieser Zeit als Vizepräsident fungierte. Bidens engster Kreis dürfte zudem deutlich mehr Frauen in zentralen Positionen vorsehen, als dies bisher der Fall gewesen ist, an der Spitze ist da die designierte Vizepräsidentin Kamala Harris zu nennen.

Viele der im Raum stehenden Personen – so wie etwa Harris, der künftige Außenminister Antony Blinken, Stabschef Ron Klain – verkörpern gemäßigte Stimmen der Vernunft. Dies lässt darauf schließen, dass die US-Politik künftig weniger erratisch und sprunghaft ablaufen wird. Und Bidens Wahl seiner Teammitglieder zeigt, dass er auf bereits in der Vergangenheit bewährte Kräfte und damit auf Kontinuität setzt. Die Hire-and-Fire-Eskapaden samt der großen Personalfluktuationen der Trump-Administration dürfte es dann wohl nicht mehr geben. Eine ruhige, souveräne und einende Führung ist den Vereinigten Staaten und ihren Menschen in jedem Fall zu gönnen.

