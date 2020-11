VP-Generalsekretär Melchior: „Identitäre in Parteifunktionen gewählt: FPÖ ohne Berührungsangst gegenüber Rechtsextremen“

Kickl scheint weitere Annäherung zwischen seiner FPÖ und der rechtsextremen Identitären Bewegung zu forcieren

Wien (OTS) - „Im Vorjahr verkündete die FPÖ-Führung stolz ihren Vorstandsbeschluss, wonach Mitglieder der rechtsextremen Identitären Bewegung keine Parteifunktionen mehr erhalten sollten. Nun offenbart sich aber, dass es sich dabei lediglich um ein Lippenbekenntnis gehandelt hat, das ohne konsequente Durchsetzung bleibt. Denn erst vor Kurzem wurden zwei Mitglieder der Identitäten Bewegung in die Landesleitung der Freiheitlichen Jugend Salzburg gewählt. Offenbar nimmt die FPÖ sich selbst und ihre eigenen Beschlüsse nicht mehr ernst und hat keinerlei Berührungsängste gegenüber Rechtsextremen“, so der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior.

„Die FPÖ agiert ganz nach dem Motto: „Was kümmert mich denn mein Geschwätz von gestern?“ Überraschend kommt die Aufnahme der beiden Identitären in FPÖ-Parteifunktionen jedenfalls nicht, so ist doch FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl eng mit der Szene verbunden und fungierte vor wenigen Jahren auch beim Kongress der selbsternannten Verteidiger Europas als Redner. Angesichts der abscheulichen Wortwahl von Herbert Kickl in dessen jüngsten Nationalratsreden scheint es so, als würde Kickl bewusst eine weitere Annäherung zwischen seiner FPÖ und der rechtsextremen Identitären Bewegung forcieren“, so Melchior abschließend.

